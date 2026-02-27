Hermannstadt - FC Botoșani, 3-1. Se reaprind speranțele pentru echipa lui Dorinel Munteanu

Hermannstadt s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 3-1, în meciul dispiutat contra celor de la FC Botoșani, în etapa a 29-a a campionatului intern. Pentru gazde au marcat Bojidar Ciorbadjiski (17), Cristian Neguţ (32) și Aurelian Chiţu (50), golul oaspeților i-a aparținut lui Mihai Bordeianu (59).

Un succes foarte important pentru echipa lui Dorinel Munteanu, care stă foarte rău în clasament și are nevoie de puncte pentru a mai spera la salvarea de la retrogradre. Sibienii sunt pe poziția a 15-a a clasamentului cu un total de 20 de puncte, FC Botoșani are 42 de puncte și este pe 8.

FC Hermannstadt - AFC Botoşani 3-1 (2-0), Stadion Municipal - Sibiu Au marcat: Bojidar Ciorbadjiski (17), Cristian Neguţ (32), Aurelian Chiţu (50), respectiv Mihai Bordeianu (59). Cartonaş roşu: Cristian Neguţ (FC Hermannstadt) 90+3 (în afara terenului). Arbitru: Horaţiu Mircea Feşnic (Cluj-Napoca); arbitri asistenţi: Valentin Avram (Bucureşti), Alexandru Cerei (Cluj-Napoca); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti).

Leo Grozavu, antrenorul oaspeților, a spus că nu poate să își explice căderea echipei sale, care trece printr-o perioadă neagră”.

„E greu să dau explicații. Probabil cei care au jucat vă pot spune mai multe. Eu ce să vă spun? Motive... Nu cred că avem motive să ne prezentăm de maniera asta, dar se întâmplă la fotbal.

Trecem printr-o perioadă mai mult decât proastă și nu reușim să ne redresăm. Altceva ce pot să vă spun? Cauze sunt, sigur că sunt, dar nu le pot spune. Astea le discutăm în cadrul clubului, cu echipa, cu conducerea. Să vin eu la televizor și să vă spun eu cauzele?”, a afirmat Grozavu la Digi Sport.

„Sunt, poate, principalul vinovat pentru că n-am reușit să gestionez anumite momente din ultima perioadă. Și de aici lucrurile s-au rostogolit.

100% de atunci s-au rupt lucrurile (n.r. - cantonamentul de iarnă). Dar am mai spus. Nu pot la fiecare discuție să spun același lucru, că devin penibil. La final, când se trage linie, vom vedea”, a mai declarat tehnicianul.