Csikszereda - Hermannstadt, 2-1. Dorinel Munteanu simte cum îi fuge pâmântul de sub picioare

Csikszereda s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 2-1, în fața celor de la Hermannstadt, în runda a 28-a a campionatului intern. Un meci cu mari implicații în lupta pentru evitarea retrogradării, decis în prima repriză. Golurile gazdelor au fost reușite de Attila Csuros (17) și Răzvan Trif (38), pentru oaspeți a punctat Aurelian Chiţu (31).

Csikszereda este pe poziția a 13-a a clasamentului cu un total de 28 de puncte. formația pregătită de Dorinel Munteanu se află pe 15 cu 17 puncte și șanse din ce în ce mai mici legate de salvarea de la retrogradare. Ciucanii au bofat trei victorii și un egal în ultimele patru partide, în timp ce Hermannstadt are patru eșecuri.

Au marcat: Attila Csuros (17), Răzvan Trif (38), respectiv Aurelian Chiţu (31). Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), George Bogdan Duţă (Bacău); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti) Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica); arbitru asistent video: Claudiu Marcu (Constanţa) Observatori: Stan Prodan (Alexandria) - CCA, Bogdan Buhuş (Bârlad) - LPF.

Antrenorul sibienilor, Dorinel Munteanu, a recunoscut că este sceptic în privința salvării de la retrogradare. „Nu pot să fiu altfel decât îngândurat. Am mai pierdut un joc, nu știu dacă am meritat. Este a cincea înfrângere consecutivă și doare pentru orice antrenor. Am venit aici să câștigăm. Am avut în joc momente haotice, mă așteptam la o organizare mai bună.

Am primit gol după o fază fixă, apoi un gol superb. Nu avem nicio scuză. Eu sunt principalul vinovat. Conduc echipa, nu am schimbat nimic de 10 etape, sunt responsabil. Am dat acordul pentru niște transferuri care nu ne ajută.

Au plecat jucători, trebuia să schimb ceva la echipă. Poate jucătorii nu au înțeles ce vreau de la ei”, a afirmat „Munti” conform Digi Sport.

„Este o situație delicată. Încerc să duc lucrurile până la capăt, dar voi avea o discuție cu conducerea.

Nu știu dacă răbdarea conducerii este pe final. Și eu sunt necăjit. Au trecut destule etape și am acumulat puține puncte. Nu pot să dau vina pe jucători. Eu sunt responsabil. Una antrenăm, alta jucăm. Sunt foarte supărat pentru că am crezut în câțiva jucători. Am avut încredere că ne vor ajuta și nu a fost așa”, a mai afirmat tehnicianul.