Daniel Pancu l-a convins pe finanțatorul de la CFR Cluj. Nelu Varga merge pe mâna antrenorului

Daniel Pancu l-a convins pe finanțatorul de la CFR Cluj. Nelu Varga merge pe mâna antrenorului
Daniel Pancu (28 de ani) a confirmat la CFR Cluj și este aproape să semneze un nou contract cu echipa din Gruia, conform gsp.ro. Tehnicianul a reușit să redreseze o formație aflată în derivă după ce, în acest sezon, fusese pregătită de Dan Petrescu și de italianul Andrea Mandorlini.

Daniel Pancu poate să își prelungească înțelegerea pe care o are cu CFR Cluj

La un moment dat, calificatea în play-off părea imposibilă, dar CFR este, în acest moment, după disputarea a 27 de etape din campionatul intern pe locul al 5-lea cu 44 de puncte.

Așa că finanțatorul echipei, Nelu Varga, vrea să meargă în continuare pe mâna lui „Pancone”. Contractul său expira în vară, la finalul sezonului. Dar, antrenorului i se propune să lucreze la CFR până în 2029, adică încă două sezoane.

Finanțatorul, încântat de actualul antrenor

„Sunt extrem de bucuros că l-am ales pe Pancu! Face o treabă extraordinară. Îmi doresc să îi prelungesc de acum contractul, fără să mai așteptăm să vedem dacă îndeplinește obiectivele.

La vară întărim și mai mult echipa și ne batem la titlu încă de la început! Vreau să îl avem pe Pancu și din sezonul viitor la CFR!”, a spus Nelu Varga pentru sursa citată.

Opt victorii consecutive în campionat și un obiectiv ce părea utopic

CFR are o serie de opt victorii consecutive în ultimele opt partide disputate în campionat.

„Dacă reușim să intrăm în play-off, pentru mine ar fi echivalent aproape cu calificarea aia obținută la tineret. Pentru că e o situație pe care voi din afară nu aveți cum să o realizați exact ce a fost aici. Dar am avut întotdeauna încredere în jucători și am în continuare.

Sper să reușim pentru că ne-am apropiat. Ar fi o performanță extraordinară pentru că nimeni nu mai credea în șansele noastre”, spunea Daniel Pancu într-un interviu acrodat pentru gsp.

