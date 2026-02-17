FC Argeș solicită publicarea dialogurilor dintre arbitri, altfel amenință cu acțiuni în instanță

FC Argeș a cerut oficial CCA și FRF publicarea transcrierilor discuțiilor dintre arbitri de pe teren și cei din camera VAR pentru două faze incriminate, de la partidele cu UTA și Petrolul. Clubul ia în calcul acțiuni în instanță dacă solicitarea nu este soluționată.

FC Argeș a transmis o solicitare oficială către Comisia Centrală a Arbitrilor și Federația Română de Fotbal prin care cere publicarea transcrierii înregistrărilor audio dintre arbitrii de pe teren și oficialii din camera VAR. Demersul vine după înfrângerea cu 1-2 în fața formației Petrolul Ploiești, în etapa a 27-a a Superligii.

Reprezentanții clubului piteștean invocă existența unui prejudiciu sportiv și financiar. În documentul publicat pe site-ul oficial se arată că „este imperios necesar ca CCA să publice transcrierile înregistrărilor audio ale discuțiilor purtate între brigăzile de arbitri de pe teren și oficialii din camera VAR pentru cele două faze incriminate”.

Oficialii susțin că lipsa de transparență alimentează suspiciuni privind corectitudinea arbitrajelor și afirmă că secretizarea dialogurilor, „în contextul unor erori atât de evidente”, ridică semne de întrebare.

FC Argeș face trimitere la posibila ratare a play-off-ului și la pierderile financiare asociate, inclusiv din drepturile TV. În solicitarea adresată forurilor competente se precizează că un eventual refuz de a publica înregistrările „va fi interpretat de clubul FC Argeș ca o recunoaștere tacită a vicierii deliberate a rezultatelor și o încercare de mușamalizare”.

Clubul anunță că, în lipsa unei soluții favorabile, își rezervă dreptul de a se adresa instanțelor sportive și civile pentru recuperarea integrală a prejudiciului financiar. Totodată, a solicitat sprijinul LPF, FRF și al deținătorului de drepturi TV, subliniind că integritatea competiției influențează direct valoarea comercială a produsului sportiv.

În comunicat sunt menționate două momente considerate problematice. Primul face referire la partida cu UTA, la o fază din minutul 39, când FC Argeș reclamă neacordarea unei lovituri de pedeapsă în urma unui fault asupra lui Robert Marian Moldoveanu. Potrivit informațiilor invocate de club, arbitrul ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, însă ar fi refuzat.

Al doilea episod vizează meciul cu Petrolul, în minutul 86, când un gol marcat de Roberto Manuel Sierra Gimenez a fost anulat. FC Argeș susține că există suspiciuni privind modul de comunicare dintre arbitrul central și oficialul VAR.

În prezent, formația piteșteană ocupă locul șase în clasamentul Superligii, ultimul care asigură calificarea în play-off, având un avans de un punct față de principala urmăritoare.