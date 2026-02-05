Transfer reușit de CFR Cluj! Fundașul de 26 de ani va fi împrumutat până la vară

CFR Cluj a ajuns la al optulea transfer realizat în perioada de mercato din această iarnă, după ce clubul din Gruia a ajuns la un acord pentru aducerea fundașului central Marian Huja.

Fotbalistul în vârstă de 26 de ani, născut în Portugalia, dar cu origini românești, a ajuns deja la Cluj-Napoca, unde a efectuat vizita medicală înainte de semnarea contractului.

Transferul a fost confirmat oficial de finanțatorul clubului, Ioan Varga, care a precizat că jucătorul a trecut cu succes testele medicale și urmează să fie prezentat în mod oficial în perioada imediat următoare.

„A făcut vizita medicală și semnează”, a declarat Ioan Varga pentru ProSport.

Mutarea lui Marian Huja fusese anticipată în spațiul public încă din urmă cu câteva zile, iar conducerea clubului a reușit să finalizeze negocierile cu formația poloneză Pogon Szczecin, club la care fundașul era legitimat.

Apărătorul nu va fi transferat definitiv în această iarnă, ci va evolua pentru CFR Cluj sub formă de împrumut până la finalul sezonului. Contractul negociat între cele două cluburi include însă o clauză prin care echipa din Gruia îl poate achiziționa definitiv în perioada de vară.

Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, suma stabilită pentru un eventual transfer definitiv este de aproximativ 250.000 de euro. Decizia finală va depinde de evoluțiile jucătorului în a doua parte a sezonului și de modul în care acesta se va adapta la sistemul de joc al formației pregătite de Daniel Pancu.

Marian Huja se afla sub contract cu Pogon Szczecin din vara anului trecut, după ce a petrecut cinci sezoane la Petrolul Ploiești, clubul unde a devenit cunoscut în fotbalul românesc. În prima parte a sezonului, fundașul a reușit să se impună în echipa poloneză și a bifat mai multe apariții ca titular, reușind inclusiv să marcheze două goluri.

Situația sa s-a schimbat însă în momentul în care Pogon a decis să îl împrumute pe internaționalul maghiar Attila Szalai, venit de la Hoffenheim. Odată cu această mutare, Marian Huja a pierdut locul de titular, fapt care l-a determinat să își dorească o schimbare de club pentru a beneficia de mai multe minute de joc.

Negocierile pentru aducerea fundașului au fost inițiate inițial pentru a acoperi o eventuală plecare a lui Matei Ilie, unul dintre titularii din defensiva CFR-ului. Totuși, conducerea clubului nu a luat încă o decizie privind transferul acestuia.

Ioan Varga a explicat că Matei Ilie ar putea pleca doar dacă oferta financiară va corespunde cerințelor clubului. Fundașul este dorit de formația rusă Krylya Sovetov Samara, însă negocierile dintre cele două părți nu au ajuns la un acord.

„Nu este obligatoriu să plece Ilie, dacă a venit Huja. Ilie va pleca doar dacă se acceptă cerințele noastre”, a declarat Ioan Varga pentru ProSport.

Potrivit informațiilor apărute în presa sportivă, CFR Cluj solicită aproximativ două milioane de euro pentru transferul lui Matei Ilie, în timp ce oferta clubului rus ar depăși cu puțin un milion de euro.

Prin aducerea lui Marian Huja, CFR Cluj își consolidează compartimentul defensiv, unde antrenorul Daniel Pancu ar putea avea mai multe variante pentru postul de fundaș central.

În prezent, cuplul principal din apărare este format din Sheriff Sinyan și Matei Ilie, însă conducerea clubului a adus în această iarnă și alți jucători pentru acest compartiment. Printre aceștia se numără Ilija Masic, transferat de la campioana Bosniei, Zrinjski Mostar.

Marian Huja s-a remarcat în fotbalul românesc în perioada petrecută la Petrolul Ploiești, club la care a evoluat timp de cinci ani. În această perioadă, fundașul a devenit un jucător constant în primul „11”, fiind apreciat pentru jocul aerian și pentru capacitatea de a construi fazele din defensivă.

Transferul la Pogon Szczecin a reprezentat primul pas important al jucătorului în afara României. Experiența acumulată în campionatul Poloniei este considerată un avantaj pentru CFR Cluj, având în vedere nivelul competițional ridicat al ligii.