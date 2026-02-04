UTA - CFR Cluj, 0-1. Echipa din Gruia se apropie vertiginos de play-off

CFR Cluj s-a impus, azi, în deplasare, la UTA, scor 1-0, într-o confruntare din runda a 25-a a Superligii. Prima repriză nu a adus nimic pe tabelă, în a doua parte, oaspeții au deschis scorul prin Meriton Korenica în minutul 68 și au pus mâna pe cele trei puncte.

Echipa din Gruia este pe poziția a 7-a cu 38 de puncte, tot aâtea câte a adunat și UTA, clasată pe locul al 8-lea. CFR are şase victorii consecutive şi e neînvinsă de şapte etape în Superligă. UTA a pierdut al doilea meci consecutiv acasă.

AFC UTA Arad - FC CFR 1907 Cluj 0-1 (0-0), Arena '„Francisc Neuman” - Arad A marcat: Meriton Korenica (68). Arbitru: Szabolcs Kovacs (Carei); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Ioan Alexandru Corb (Satu Mare); al patrulea oficial: Andrei Moroiţă (Ploieşti) Arbitru video: Ionuţ Coza (Cernica); arbitru asistent video: Ovidiu Artene (Vaslui) Observatori: Iosif Olah (Sfântu Gheorghe) - CCA, Ioan Mărginean (Alba Iulia) - LPF.

„Sper să continuăm așa, sunt fericit pentru această victorie. Este o victorie pe un teren dificil, care a făcut să fim mult mai obosiți. Dar luptăm și credem în continuare.

Încercăm să pregătim fiecare meci în parte, nu ne gândim la următoarele 2-3 meciuri. Nu ne gândim la asta (n.r. că depind de ei pentru calificarea în play-off). Acum e important fiecare meci”, a spus Meriton Korenica, omul care a făcut diferența la Arad, conform Digi Sport.

Daniel Pancu, antrenorul CFR-ului, e nemulțumit de programările de care are parte echipa sa și acuză programul foarte solicitant. Toate echipele au jucat marți-vineri, iar noi jucăm miercuri-sâmbătă-marți. Puteți să întrebați toți specialiștii din lume, e un avantaj foarte mare creat pentru U Cluj și Rapid.

Le-am spus jucătorilor că le recomand să doarmă în criosaună și să mănânce cât pot. Îi trezesc sâmbătă la prânz și îi întreb pe fiecare pe rând: Băieți, diseară avem derby. Care vă prezentați ridicați mâna, care nu spuneți 'vreau să dorm. Am glumit, dar am și vorbit serios”, a spus Pancu.