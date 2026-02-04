Etapa intermediară a Superligii de fotbal aduce confruntări decisive pentru titlu. Programul meciurilor de miercuri

Etapa a 25-a din Superliga de fotbal include trei partide care pot influența atât lupta pentru titlu, cât și bătălia pentru evitarea retrogradării. Prima confruntare va avea loc la ora 16:00 între Metaloglobus București și Miercurea Ciuc, un meci cu miză directă în zona inferioară a clasamentului, potrivit Mediafax.

Gazdele se află pe ultimul loc, cu 11 puncte, iar echipa din Harghita ocupă poziția a 14-a, cu 19 puncte. Metaloglobus vine după înfrângerea cu CFR Cluj, scor 2-4, iar Miercurea Ciuc a pierdut acasă, 0-1, cu FCSB.

De la ora 18:00, pe Arena „Francisc Neuman”, UTA Arad va întâlni CFR Cluj. Arădenii, poziționați pe locul 7, caută un rezultat pozitiv pentru a rămâne aproape de zona de play-off.

CFR Cluj traversează o formă excelentă, cu cinci victorii consecutive, și ocupă locul 9, dorind să continue seria de succese pentru a rămâne în cursa pentru primele șase poziții.

În tur, confruntarea dintre cele două echipe s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Ziua se va încheia cu partida Farul Constanța – Dinamo București, de la ora 20:30, pe stadionul din Ovidiu. Farul, clasată pe locul 10, are un parcurs solid pe teren propriu, cu două victorii consecutive. Dinamo, aflată pe locul 3, la doar trei puncte de lider, nu mai are voie să facă pași greșiți după remiza cu Petrolul.

Echipa din Capitală rămâne una dintre cele mai constante ale sezonului, cu doar trei înfrângeri în 24 de etape, iar ultima confruntare directă cu Farul s-a încheiat fără goluri, 0-0.

Etapa a 25-a a Superligii de fotbal a debutat marți, 3 februarie, cu trei partide care au adus victorii importante pentru oaspeți și gazde.

Petrolul Ploiești a învins Unirea Slobozia cu 1-0 pe Stadionul „Ilie Oană”. Singurul gol al meciului a fost înscris în prelungiri, în minutul 90+2, de Ricardinho.

La Cluj-Napoca, Universitatea Cluj s-a impus în fața celor de la FC Argeș cu 3-1, pe Cluj Arena. Pentru gazde au marcat Issouf Macalou (12, 84) și Jug Stanojev (63), în timp ce pentru oaspeți a punctat Roberto Sierra (66).

Rapid București a obținut o victorie clară pe terenul lui FC Hermannstadt, scor 3-0, în Stadionul Municipal din Sibiu. Denis Ciobotariu (26), Constantin Grameni (70) și Timotej Jambor (83) au adus cele trei goluri ale oaspeților. În minutul 60, Alexandru Dobre a ratat un penalty, apărat de portarul Vlad Muțiu.