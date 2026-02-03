Superliga. Petrolul Ploiești - Unirea Slobozia, 1-0. Lovitura a venit când nimeni nu se mai aștepta

Superliga. Petrolul Ploiești s-a impus, azi, pe teren propriu, scor 1-0, în partida cu Unirea Slobozia, din etapa a 25-a a campionatului intern. Echilibrul s-a rupt abia în final, în minutul 90+2, după reușita ce i-a apaținut lui Ricardinho.

Petrolul obţinuse două puncte în ultimele şase etape. Unirea a pierdut ultimele sale patru meciuri. După acest succes, ploieștenii sunt pe locul al 12-lea al clasamentului cu 24 de puncte și sunt urmați de ialomițeni care au strâns 21 de puncte.

FC Petrolul Ploieşti - AFC Unirea 04 Slobozia 1-0 (0-0), Stadion ''Ilie Oană'' - Ploieşti

A marcat: Ricardinho (90+2). Arbitru: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti); arbitri asistenţi: Mircea Mihail Grigoriu (Bucureşti), Alexandru Filip (Constanţa); al patrulea oficial: Gabriel Mihuleac (Iaşi) Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti) Observatori: Nicolae Marodin (Bucureşti) - CCA, Iuliuss Nemţeanu (Ghermăneşti/Ilfov) - LPF.

În ultimele 15 etape, bilanțul celor de la Unirea este dezastruos. Ialomițenii au suferit 14 eșecuri, iar antrenorul Jean Vlădoiu a vorbit despre situația critică.

„Este o atmosferă apăsătoare la echipă. E frustrant. Pierzi în minutul 90 și. Am pierdut multe meciuri la limită, dar nu avem timp să ne plângem”, a spus tehnicianul conform Digi Sport.

„A fost un meci greu, dar mă așteptam la mai mult, la mai mult curaj, să le punem probleme adversarilor. Am avut câteva ocazii bune de a marca. Am reușit să ducem meciul până în minutul 90 și, dar am primit golul pe care l-am primit. A fost o neatenție.

Se vede că s-au schimbat cât de cât lucrurile în bine. Le-am lăsat spații mari adversarilor la început, dar după au intrat lucrurile pe un făgaș normal. Repriza a doua am intrat mai bine în joc. N-am reușit să marcăm și fără gol e foarte greu să iei puncte în deplasare”, a mai afirmat Vlădoiu.