Un jucător internațional, transferat oficial la FCSB. A jucat la multe echipe importante

Un jucător internațional, transferat oficial la FCSB. A jucat la multe echipe importante
FCSB, deținătoarea titlului de campioană a României, a anunțat marți, pe Facebook, oficial transferul mijlocașului central João Paulo Moreira Fernandes, care evolua până acum la Oțelul Galați. Internaționalul din Capul Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18 în tricoul roș-albastru al campioanei României.

FCSB a anunțat un transfer important

João Paulo Fernandes a ajuns la Oțelul în vara anului trecut, ca jucător liber de contract, după o perioadă petrecută la Sheriff Tiraspol, în Republica Moldova. În scurta sa aventură la Galați, Fernandes a bifat 22 de apariții oficiale, 20 în Superliga României și două în Cupa României, reușind să marcheze un gol și să ofere trei pase decisive.

Performanțele sale i-au adus recunoaștere rapidă în fotbalul românesc, iar implicarea sa în joc a fost apreciată de antrenori și colegi.

Unde a mai jucat João Paulo Fernandes

În plus, João Paulo Fernandes este internațional al naționalei Capului Verde și a făcut parte din lotul care a obținut calificarea la Cupa Mondială din acest an. Clubul FCSB va beneficia astfel de experiența unui jucător cu expunere internațională, care poate aduce un plus de creativitate și stabilitate în centrul terenului.

Fenomen pe Netflix. Momentul pe care fanii l-au așteptat ani întregi
Divorțuri rapide, taxe ajustate și digitalizare. Propunerile CSM pentru degrevarea instanțelor
Becali

Becali / sursa foto: captură YouTube

Potrivit informațiilor oferite de Oțelul Galați, tranzacția are o componentă financiară imediată și include un procent important din eventualul viitor transfer al mijlocașului. În plus, clubului gălățean îi va reveni suma aferentă perioadei în care Fernandes va participa la Cupa Mondială, o clauză care recompensează contribuția sa internațională.

Superliga României, în prim plan pentru FCSB

Transferul reprezintă un pas important atât pentru FCSB, care își întărește lotul înaintea meciurilor din sezonul intern și a competițiilor europene, cât și pentru jucător, care va avea oportunitatea să evolueze pe un stadion cu tradiție și să se afirme în echipa campioană.

Fernandes se alătură astfel unui grup cu ambiții mari în Superliga României, unde FCSB urmărește să-și consolideze poziția în fruntea clasamentului și să performeze în competițiile continentale.

Ilie Bolojan, între Insula Iubirii și Arde-l pe fraier!
Cazul Epstein, noul Război Mondial. Hai LIVE cu Turcescu
Avertismentul unui fost șef al MI6
