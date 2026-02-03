Un jucător internațional, transferat oficial la FCSB. A jucat la multe echipe importante

FCSB, deținătoarea titlului de campioană a României, a anunțat marți, pe Facebook, oficial transferul mijlocașului central João Paulo Moreira Fernandes, care evolua până acum la Oțelul Galați. Internaționalul din Capul Verde, în vârstă de 27 de ani, va purta tricoul cu numărul 18 în tricoul roș-albastru al campioanei României.

João Paulo Fernandes a ajuns la Oțelul în vara anului trecut, ca jucător liber de contract, după o perioadă petrecută la Sheriff Tiraspol, în Republica Moldova. În scurta sa aventură la Galați, Fernandes a bifat 22 de apariții oficiale, 20 în Superliga României și două în Cupa României, reușind să marcheze un gol și să ofere trei pase decisive.

Performanțele sale i-au adus recunoaștere rapidă în fotbalul românesc, iar implicarea sa în joc a fost apreciată de antrenori și colegi.

În plus, João Paulo Fernandes este internațional al naționalei Capului Verde și a făcut parte din lotul care a obținut calificarea la Cupa Mondială din acest an. Clubul FCSB va beneficia astfel de experiența unui jucător cu expunere internațională, care poate aduce un plus de creativitate și stabilitate în centrul terenului.

Potrivit informațiilor oferite de Oțelul Galați, tranzacția are o componentă financiară imediată și include un procent important din eventualul viitor transfer al mijlocașului. În plus, clubului gălățean îi va reveni suma aferentă perioadei în care Fernandes va participa la Cupa Mondială, o clauză care recompensează contribuția sa internațională.

Transferul reprezintă un pas important atât pentru FCSB, care își întărește lotul înaintea meciurilor din sezonul intern și a competițiilor europene, cât și pentru jucător, care va avea oportunitatea să evolueze pe un stadion cu tradiție și să se afirme în echipa campioană.

Fernandes se alătură astfel unui grup cu ambiții mari în Superliga României, unde FCSB urmărește să-și consolideze poziția în fruntea clasamentului și să performeze în competițiile continentale.