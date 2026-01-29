Gigi Becali renunță la bani ca să scape de Denis Alibec. Cu cine va semna atacantul

Denis Alibec (35 de ani) pleacă de la FCSB, iar Gigi Becali este dispus să renunțe la bani pentru a se debarasa de atacantul care nu a confirmat în acest sezon. Finanțatorul „roș-albaștrilor” nu mai crede în atacant și vrea să-l lase să plece liber de contract. Interesată de atacant este Farul Constanța, formație la care a mai evoluat în întervalele 2012 - 2013, 2022 - 2023 și 2024 - 2025.

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar”, afirmase Becali, săptămâna trecută, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb, din Liga Europa, scor 1-4.

Anterior el afirmase că nu mai e interesat de transferuri și Meme Stoica decide tot, inclusiv ce se va întâmpla cu Alibec. Conform gsp.ro, transferul atacantului la Farul este ca și făcut. Constănțenii l-au vrut, dar doar dacă venea liber de contract, fără ca Becali să încaseze suma de transfer, de 200.000 de euro. Iar finanțatorul a decis să-i facă un cadou lui Gică Hagi, patronul echipei de la malul mării.

Conform sursei citate, la noua echipă, atacantul va primi un salariu lunar de 12.000 de euro, de două ori mai puțin decât încasa la FCSB.

„Noi suntem interesați de Denis. Este binevenit întotdeauna. Dacă vine la Constanța, vine acasă. Întotdeauna a fost binevenit, întotdeauna s-a simțit bine cât a fost la Farul. Dar, din păcate, noi nu avem sume de bani care să ne permită să facem o astfel de investiție. Pentru noi e o sumă mare 200.000 de euro. Indiferent cât de mult ni l-am dori pe Denis, din păcate nu putem să facem o astfel de plată. Noi pe Denis întotdeauna l-am luat liber de contract și am făcut eforturi uriașe pentru a-l putea plăti”, spunea Gică Popescu, președintele Farului.