Sport

Gigi Becali renunță la bani ca să scape de Denis Alibec. Cu cine va semna atacantul

Comentează știrea
Gigi Becali renunță la bani ca să scape de Denis Alibec. Cu cine va semna atacantulDenis Alibec. Sursă foto: Facebook/FCSB
Din cuprinsul articolului

Denis Alibec (35 de ani) pleacă de la FCSB, iar Gigi Becali este dispus să renunțe la bani pentru a se debarasa de atacantul care nu a confirmat în acest sezon. Finanțatorul „roș-albaștrilor” nu mai crede în atacant și vrea să-l lase să plece liber de contract. Interesată de atacant este Farul Constanța, formație la care a mai evoluat în întervalele 2012 - 2013, 2022 - 2023 și 2024 - 2025.

Gigi Becali îl lasă pe Denis Alibec să plece la Farul Constanța fără sumă de transfer

„Alibec, gata! Ce să mai? La revedere! Păi trebuie să luăm un atacant. Nu avem. Ne trebuie atacanţi. Poate să plece de mâine. Să îmi dea 200.000 de euro pe el. Bă, nu merge așa aici! L-am băgat pe Alibec. Nu l-ai văzut pe Alibec? Nimic! Se împiedica în minge. La golul trei dă el o deviere cu stângul la adversar”, afirmase Becali, săptămâna trecută, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb, din Liga Europa, scor 1-4.

Salariu de două ori mai mic

Anterior el afirmase că nu mai e interesat de transferuri și Meme Stoica decide tot, inclusiv ce se va întâmpla cu Alibec. Conform gsp.ro, transferul atacantului la Farul este ca și făcut. Constănțenii l-au vrut, dar doar dacă venea liber de contract, fără ca Becali să încaseze suma de transfer, de 200.000 de euro. Iar finanțatorul a decis să-i facă un cadou lui Gică Hagi, patronul echipei de la malul mării.

Gigi Becali. Sursa foto: Captură video

Conform sursei citate, la noua echipă, atacantul va primi un salariu lunar de 12.000 de euro, de două ori mai puțin decât încasa la FCSB.

Ponta îi duce dorul lui Băsescu: Era bun pentru vremurile astea. Mai dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa
Ponta îi duce dorul lui Băsescu: Era bun pentru vremurile astea. Mai dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa
Traseul ciclonului polar în România. Zonele care vor fi afectate de ger și ninsori
Traseul ciclonului polar în România. Zonele care vor fi afectate de ger și ninsori

Ce anunța Gică Popescu

„Noi suntem interesați de Denis. Este binevenit întotdeauna. Dacă vine la Constanța, vine acasă. Întotdeauna a fost binevenit, întotdeauna s-a simțit bine cât a fost la Farul. Dar, din păcate, noi nu avem sume de bani care să ne permită să facem o astfel de investiție. Pentru noi e o sumă mare 200.000 de euro. Indiferent cât de mult ni l-am dori pe Denis, din păcate nu putem să facem o astfel de plată. Noi pe Denis întotdeauna l-am luat liber de contract și am făcut eforturi uriașe pentru a-l putea plăti”, spunea Gică Popescu, președintele Farului.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:39 - Ponta îi duce dorul lui Băsescu: Era bun pentru vremurile astea. Mai dădea un cap în gură, plângea, se împăca, te pupa
21:31 - Gigi Becali renunță la bani ca să scape de Denis Alibec. Cu cine va semna atacantul
21:22 - Cerul își dezvăluie magia în această noapte. Fenomene spectaculoase după lăsarea întunericului
21:14 - Salariile medicilor. Formula susținută de Rogobete, care va provoca nemulțumiri
21:02 - Traseul ciclonului polar în România. Zonele care vor fi afectate de ger și ninsori
20:56 - BNR anticipează o scădere lentă a inflației în primele trei luni ale anului

HAI România!

Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Plătim miliarde să facă alții pușca mare. Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Jawohl, Herr Mertz! Hai LIVE cu Turcescu
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate
Criminalul de 13 ani din Cenei poate fi, legal, izolat de societate

Proiecte speciale