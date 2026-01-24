Radu Naum a explicat de ce vorbește zi de zi cu Gigi Becali. Asocierea făcută de jurnalist cu Donald Trump

Radu Naum, jurnalist la Digi Sport, a explicat de ce vorbește zi de zi la televizor, cu Gigi Becali. Finanțatorul celor de la FCSB este sunat obsesiv, fapt ce a atras multe critici din partea iubitorilor fotbalului. Naum a explicat că influența pe care o are Becali în fotbalul românesc îl face să fie căutat de presă.

„Îl cunoaștem pe Donald Trump, da? Știm cine e. Pentru asta ar trebui să nu mai discute nimeni cu el? Chiar dacă un om nu-ți place, în momentul în care deține o poziție obiectivă în afacerea pe care o are, să treci pe lângă el, să te prefaci că nu există, nu mi se pare o variantă bună. Pentru asta există toți oamenii de pe lângă, jurnaliștii, comentatorii, care sancționează declarațiile”, a spus Naum pentru golazo.ro.

Jurnalistul a mai susținut că de multe ori, pările lui Becali nu coincid cu cele ale invitaților din studiou, așadar finanțatorul întâmpină opoziție. Servilismul arătat de mulți ziariști de-a lungul timpului, care i-au ridicat mingile la fileu lui Becali, este un alt mare of al microbiștilor.

„Gigi Becali spune un lucru, după care vin Gabi Balint, Ilie Dumitrescu sau Lăcătuș și spun că declarațiile nu sunt în regulă. Dacă nu s-ar mai vorbi despre ce a spus, Becali ar face același lucru și totul ar ajunge nefiltrat la public, nu ar mai fi sancționat niciodată.

Becali ar putea vorbi liber, fără ca măcar oamenii care se uită la el și ne înjură pe noi că vorbim cu el să mai plece urechea și la ce spun cei de pe lângă, care sunt oameni uriași în fotbalul românesc, niște oameni cu realizări la nivelul maxim. De aceea, telespectatorul îi poate asculta pe fiecare și măcar înțelege că nu e în regulă ce zice Becali, iar astfel află cum să se raporteze la el. Fiindcă Becali oricum va face lucrurile așa în continuare. Într-adevăr, poate să fie prea mult, discuțiile pot fi prea lungi, îmi pun uneori această întrebare”, a mai explicat Naum.