Csikszereda - FC Botoșani, 1-0. Pas greșit făcut de oaspeți în lupta pentru titlu

Csikszereda s-a impus, azi, acasă, scor 1-0, în partida cu FC Botoșani din etapa a 22-a a campionatului intern. Lovitura decisivă a fost dată în finalul primei reprize, în minutul 45, de Marton Eppel. Un succes foarte important pentru gazde, în lupta pentru salvarea de la retrogradare, în timp ce, de partea cealaltă, oaspeții pierd teren în lupta pentru titlul de campioană a Superligii.

Cei de la Csikszereda sunt pe locul al 14-lea cu 19 puncte, FC Botoșani se clasează pe poziția a 4-a cu 38 de puncte, la 4 distanță de lidera Rapid.

FC Botoşani a suferit al doilea eşec consecutiv în campionat şi are doar două puncte în ultimele patru etape. FK Csikszereda venea după patru înfrângeri consecutive în campionat.

AFK Csikszereda - FC Botoşani 1-0 (1-0), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc A marcat: Marton Eppel (45). Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Leo Grozavu, antrenorul oaspeților, a fost extrem de nemulțumit la final. El a spus că rezultatul a fost o întâmplare.

Nu sunt multe de comentat. Eu despre fotbal nu am ce să vorbesc, pentru că a fost un rezultat datorat hazardului.Felicit cele două echipe pentru ceea ce au încercat să facă, chiar și în condițiile unui teren impracticabil.

Din punctul meu de vedere, este foarte greu să joci fotbal pe o asemenea suprafață, dar nu din cauza asta am pierdut, pentru că și adversarii noștri au jucat pe același teren.

Au prins un șut norocos, iar jucătorii celor două echipe au încercat pe cât posibil să joace, pentru că e foarte greu să ții echilibrul pe un asemenea teren, cu foarte multe porțiuni cu gheață.

În niciun campionat din lumea asta nu cred că se joacă o partidă oficială, pe un asemenea teren. A fost o luptă oarbă, cu mingi aruncate la întâmplare. Ăsta nu a fost fotbal!”, a afirmat Grozavu conform Digi Sport.