Sport

Csikszereda - FC Botoșani, 1-0. Pas greșit făcut de oaspeți în lupta pentru titlu

Comentează știrea
Csikszereda - FC Botoșani, 1-0. Pas greșit făcut de oaspeți în lupta pentru titluFotbal. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Csikszereda s-a impus, azi, acasă, scor 1-0, în partida cu FC Botoșani din etapa a 22-a a campionatului intern. Lovitura decisivă a fost dată în finalul primei reprize, în minutul 45, de Marton Eppel. Un succes foarte important pentru gazde, în lupta pentru salvarea de la retrogradare, în timp ce, de partea cealaltă, oaspeții pierd teren în lupta pentru titlul de campioană a Superligii.

Meci cu mare miză

Cei de la Csikszereda sunt pe locul al 14-lea cu 19 puncte, FC Botoșani se clasează pe poziția a 4-a cu 38 de puncte, la 4 distanță de lidera Rapid.

FC Botoşani a suferit al doilea eşec consecutiv în campionat şi are doar două puncte în ultimele patru etape. FK Csikszereda venea după patru înfrângeri consecutive în campionat.

sursa: Facebook

Csikszereda - FC Botoșani, 1-0

AFK Csikszereda - FC Botoşani 1-0 (1-0), Stadion Municipal - Miercurea Ciuc A marcat: Marton Eppel (45). Arbitru: Andrei Florin Chivulete (Bucureşti); arbitri asistenţi: Adrian Vornicu (Iaşi), Andrei Constantinescu (Bucureşti); al patrulea oficial: Sorin Vădana (Cluj-Napoca) Arbitru video: Florin Andrei (Târgu Mureş); arbitru asistent video: Andrei Antonie (Bucureşti)

Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 

Leo Grozavu a răbufnit

Leo Grozavu, antrenorul oaspeților, a fost extrem de nemulțumit la final. El a spus că rezultatul a fost o întâmplare.

Nu sunt multe de comentat. Eu despre fotbal nu am ce să vorbesc, pentru că a fost un rezultat datorat hazardului.Felicit cele două echipe pentru ceea ce au încercat să facă, chiar și în condițiile unui teren impracticabil.

Din punctul meu de vedere, este foarte greu să joci fotbal pe o asemenea suprafață, dar nu din cauza asta am pierdut, pentru că și adversarii noștri au jucat pe același teren.

Au prins un șut norocos, iar jucătorii celor două echipe au încercat pe cât posibil să joace, pentru că e foarte greu să ții echilibrul pe un asemenea teren, cu foarte multe porțiuni cu gheață.

În niciun campionat din lumea asta nu cred că se joacă o partidă oficială, pe un asemenea teren. A fost o luptă oarbă, cu mingi aruncate la întâmplare. Ăsta nu a fost fotbal!”, a afirmat Grozavu conform Digi Sport.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

18:39 - Scandaluri incendiare din showbiz. Vedete care s-au certat și bătut în direct
18:32 - Nicușor Dan, după ameninţările lui Trump: Trebuie să reluăm discuţiile directe între noi 
18:22 - Zile libere în plus pentru mii de angajați. Ce prevede Codul muncii în 2026
18:19 - Un bărbat din București, reținut după ce a smuls cerceii din aur din urechile unei femei
18:15 - Csikszereda - FC Botoșani, 1-0. Pas greșit făcut de oaspeți în lupta pentru titlu
18:04 - Pensiile magistraților, de aproape zece ori mai mari decât cele din sistemul public

HAI România!

Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Strategia sferelor de influență: de la Groenlanda la Ucraina
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Soarta pensiilor speciale și bătălia pentru controlul Serviciilor
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea
Nicușor și Dominic, doi frați neomarxiști față cu ratarea

Proiecte speciale