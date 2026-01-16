Superliga revine cu o etapă infernală meteo. Fotbal jucat în condiții de ger extrem

Superliga se pune în mișcare, după scurta pauză de iarnă începută înaintea Crăciunului. Campionatul intern se reia cu etapa a 22-a într-un context foarte prost din punct de vedere meteorologic.

România traversează o iarnă extrem de friguroasă și înregistrează cele mai scăzute valori termice din ultimii ani. În aceste condiții, pentru fotbaliști și, de anticipat, puținii spectatori, misiunea va fi una complicată.

Vineri seară, de la ora 20.00, FC Argeș va evolua la Mioveni cu FCSB. Vor fi -4 grade la fluierul de start, iar oaspeții amenințaseră miercuri că nu se vor prezenta la meci. Teama era legată de calitatea gazonului pe care se va disputa meciul. Piteștenii au replicat și au arătat imagini cu terenul, care este în condiții acceptabile.

Sâmbătă sunt programate trei partide. Totate vor fi marcate de multe grade sub nivelul înghețului, conform prognozei meteo: Unirea Slobozia - UTA (ora 13.00, -5 grade Celsius), Farul Constanța - Hermannstadt (ora 17.15, -4 grade Celsius) și Rapid - Metaloglobus (ora 20.00, -8 grade Celsius).

Duminică se vor juca alte trei confruntări din Superligă. Mai întâi, Csikszereda - FC Botoșani, de la ora 15.30, la -8 grade Celsius, apoi CFR Cluj va primi vizita celor de la Oțelul Galați, de la ora 17.45. Sunt anunțate -4 grade Celsius. Seara, de la ora 20.30, Dinamo va juca împotriva Universității Cluj, la -6 grade Celsius.

Etapa se va încheia, luni, de la ora 20.00, cu Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova, iar cei prezenți vor fi nevoiți să îndure temperaturi de -5 grade Celsius.

Gazoanele echipelor din prima ligă sunt acceptabile în majoritatea cazurilor, în condițiile în care au instalații de încălzire. Programul nu a putut fi dat peste cap, în ciuda frigului severe, pentru a nu perturba un calendar aglomerat și de Campionatul Mondial din vară.

Problema gerului va fi și mai mare pentru fotbaliști, pentru că majoritatea echipelor din Superliga s-au pregătit în această iarnă la temepraturi de 14 - 18 grade Celsius, în cantonamentele din Turcia sau Spania.