Plecare total neașteptată de la liderul Superligii. E fierbere în vestiarul Universității Craiova

E agitație la Universitatea Craiova, liderul la zi în campionatul intern. De la gruparea „alb-albastră” a plecat Toni Petrea (50 de ani), antrenor secund al echipei, omul care a fost adus pentru a-l ajuta pe principalul Filipe Coelho (45 de ani). Despărțirea vine la o lună și jumătate după ce Petrea ajunsese la un acord cu oficialii formației din Bănie. Urmează ca tehnicianul să parafeze rezilierea contractului, conform fanatik.ro.

Petrea era translator și înlesnea comunicarea dintre Coelho și jucători. De asemenea, el transmitea indicații și în timpul partidelor. Universitatea este lideră la finalul anului cu 40 de puncte după disputarea a 21 de etape. Oltenii sunt urmați în clasament de Rapid (39), FC Botoșani și Dinamo (ambele cu câte 38 de puncte).

„Alb-albaștrii” au suferit o mare lovitură în Conference League, pentru că au ratat calificarea în primăvara europeană, după eșecul dramatic suferit pe terenul celor de la AEK Atena, scor 2-3, după ce au condus cu 0-2. Cu un egal, oltenii ar fi reușit să iasă din grupă.

„Nu pot să explic. Aș prefera să mă concentrez pe ceea ce am reușit să facem pe teren. Am arătat personalitate. Nu cred că au meritat jucătorii pe teren această înfrângere.

Au fost opt minute de prelungire, apoi încă cinci. Cred că este incorect. Nu cred că sunt eu cel care trebuie să analizeze asta.

Toată lumea a văzut ce s-a întâmplat. Nu este un moment ușor pentru noi. E un rezultat nemeritat, dar trebuie să ne vedem de noi, de drumul nostru.

Sunt satisfăcut de evoluția jucătorilor. Cred că am surprins adversarul, un adversar care este foarte puternic. Am arătat personalitate. Nu e ușor să joci pe acest stadion. Nu cred că a fost vorba de presiune. Am arătat personalitate, ne-am creat ocazii, am luptat. La final, ceva s-a întâmplat.

Este partea din munca mea să am grijă de moralul jucătorilor. Astfel de lucruri trebuie să ne facă și mai puternici”, spunea Coelho după drama din Grecia.