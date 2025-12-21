Sport

Hermannstadt - Petrolul Ploiești, 1-1. Echipa lui Dorinel Munteanu a salvat un punct în minutul 90

Hermannstadt - Petrolul Ploiești, 1-1. Echipa lui Dorinel Munteanu a salvat un punct în minutul 90Sursa foto: Captură video
Hermannstadt și Petrolul Ploiești au încheiat la egalitate, scor 1-1, partida jucată, azi, în etapa a 21-a a campionatului intern. Oaspeții au deschis scorul prin Tommi Jyry (24), gazdele au salvat un punct după ce Ionuț Stoica a punctat în minutul 90.

O remiză între Hermannstadt și Petrolul Ploiești, care mai multe încurcă

Rezultatul de egalitate nu poate mulțumi niciuna dintre formații. Oamenii lui Dorinel Munteanu sunt pe locul al 15-lea cu 13 puncte, în timp ce ploieștenii se află pe 13 cu 20 de puncte.

„Am făcut un lucru pe care nu-l fac de obicei, de a-mi felicita jucătorii atât după jocul cu Universitatea Craiova, repriza a doua, cât și după jocul de astăzi. Acest punct este mai mult decât meritat.

„Calitatea nu este de ajuns ca să câștigi”

Nu pe durata întreagă a jocului am arătat calitate... Calitatea nu este de ajuns ca să câștigi. Trebuie să ai determinare, dorință de a câștiga. Am avut în față un adversar periculos. Îmi doresc ca anul viitor să ne atingem obiectivul și să avem stadionul plin, să plece și suporterii mulțumiți acasă”, a spus Dorinel Munteanu conform Digi Sport.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru 2025, pentru că a fost un an greu pentru mine. Am avut probleme. Am această provocare la Hermannstadt. În 2026 vreau să-mi ating obiectivul personal. Să ne vedem sănătoși!”, a mai precizat tehnicianul sibienilor.

Echipe de start

HERMANNSTADT (4-3-3): Căbuz - Căpușă, Karo, I. Stoica (cpt.), Ciubotaru - Dr. Albu, Issah, Jair - Chițu, Buș, Oroian Rezerve: Muțiu - I. Pop, Antwi, Bârstan, Stancu, Diogo Branco, Biceanu, Gândilă, Miharț, Vuc Antrenor: Dorinel Munteanu

PETROLUL (4-3-3): Krell - Ricardinho, Papp, Guilherme, Sălceanu - Dulca, Dongmo, Jyry - V. Gheorghe, Chică-Roșă, Grozav Rezerve: Bălbărău - Miguel Constantinescu, Dudu, Onguene, Dumitriu, Tolea, Hanca, Boțogan, D. Paraschiv, Doumtsios, B. Marian, Dumitrache Antrenor: Eugen Neagoe

Stadion: Municipal, Sibiu Arbitru: Rareș Vidican; A1: Stelian Slabu; A2: Alexandru Vodă; Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache; Asistent VAR: Marian Barbu

