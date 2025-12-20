Sport

Manchester City, victorie fără emoții cu West Ham. Radu Drăgușin s-a reîntors în lotul lui Tottenham

Manchester City, victorie fără emoții cu West Ham. Radu Drăgușin s-a reîntors în lotul lui Tottenham
Manchester City a câștigat la scor de neprezentare meciul jucat azi, pe teren propriu, cu West Ham United, din etapa a 17-a a Premier League. Norvegianul Erling Haaland și-a trecut în cont „o dublă” în minutele 5 și 69, Tijjani Reijnders a punctat și el în minutul 38.

Manchestrer City a urcat pe prima poziție în Premier League și așteaptă meciul lui Arsenal

Cu acest rezultat, oamenii lui Pep Guardiola au urcat pe prima poziție a clasamentului cu un total de 37 de puncte. Și sunt urmați de Arsenal, care va juca în această seară de la ora 22.00, în deplasare, contra lui Everton.

Radu Drăgușin este din nou apt de joc pentru Tottenham după o lungă absență

O veste bună pentru internaționalul român Radu Drăgușin, care a fost inclus în lotul lui Tottenham pentru meciul cu Liverpool ce se desfășoară la această oră. Accidentat grav, fundașul trecut a fost indisponibil de la începutul acestui an, din luna ianuarie.

Radu Drăgușin

Radu Drăgușin. Sursă foto: Facebook

Rezultate înregistrate sâmbătă, în etapa a 17-a din Premier League:

Newcastle – Chelsea 2-2 (Woltemade 4, 20 / J. Reece 49, Joao Pedro 66);

Taxă dubioasă la Spitalul Județean Suceava. Eliberarea documentelor care atestă ora nașterii te costă 10 lei
Nu-i ca-n filme: ce „învață” tinerii despre viața intimă nu e realitatea

Bournemouth – Burnley 1-1 (Semenyo 67 / Broja 90);

Brighton – Sunderland 0-0;

Manchester City – West Ham 3-0 (Haaland 5, 69, Reijnders 38);

Wolverhampton – Brentford 0-2 (Lewis-Porter 63, 83).

Întâlnire ratată în La Liga între portarii echipei naționale a României

Azi, în Spania, Oviedo a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu Celta Vigo, într-o partidă ce a contat pentru runda a 17-a din La Liga. La gazde, portarul Horațiu Moldovan a fost doar rezervă, în timp ce la oaspeți goalkeeperul Ionuț Radu a fost titular.

În clasament, Celta e pe locul 7, cu 23 de puncte, iar Real Oviedo a obţinut al 11-lea punct, care o plasează pe locul 19, penultimul, în La Liga.

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

