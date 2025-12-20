Manchester City, victorie fără emoții cu West Ham. Radu Drăgușin s-a reîntors în lotul lui Tottenham

Manchester City a câștigat la scor de neprezentare meciul jucat azi, pe teren propriu, cu West Ham United, din etapa a 17-a a Premier League. Norvegianul Erling Haaland și-a trecut în cont „o dublă” în minutele 5 și 69, Tijjani Reijnders a punctat și el în minutul 38.

Cu acest rezultat, oamenii lui Pep Guardiola au urcat pe prima poziție a clasamentului cu un total de 37 de puncte. Și sunt urmați de Arsenal, care va juca în această seară de la ora 22.00, în deplasare, contra lui Everton.

O veste bună pentru internaționalul român Radu Drăgușin, care a fost inclus în lotul lui Tottenham pentru meciul cu Liverpool ce se desfășoară la această oră. Accidentat grav, fundașul trecut a fost indisponibil de la începutul acestui an, din luna ianuarie.

Newcastle – Chelsea 2-2 (Woltemade 4, 20 / J. Reece 49, Joao Pedro 66);

Bournemouth – Burnley 1-1 (Semenyo 67 / Broja 90);

Brighton – Sunderland 0-0;

Manchester City – West Ham 3-0 (Haaland 5, 69, Reijnders 38);

Wolverhampton – Brentford 0-2 (Lewis-Porter 63, 83).

Azi, în Spania, Oviedo a încheiat la egalitate, scor 0-0, cu Celta Vigo, într-o partidă ce a contat pentru runda a 17-a din La Liga. La gazde, portarul Horațiu Moldovan a fost doar rezervă, în timp ce la oaspeți goalkeeperul Ionuț Radu a fost titular.

În clasament, Celta e pe locul 7, cu 23 de puncte, iar Real Oviedo a obţinut al 11-lea punct, care o plasează pe locul 19, penultimul, în La Liga.