Manchester City a câștigat Cupa Ligii după 2-0 cu Arsenal

Manchester City a cucerit duminică, la Londra, trofeulCupei Ligii Angliei, după o victorie cu 2-0 în fața celor de la Arsenal, într-o finală în care echipa lui Pep Guardiola a gestionat mai bine momentele-cheie ale jocului și a profitat de erorile adversarului, potrivit sofascore.

Meciul disputat la Londra a început cu un ritm ridicat impus de Arsenal, care a pus presiune încă din primele minute și a creat rapid situații periculoase în careul advers. În debutul partidei, formația londoneză a avut mai multe ocazii clare, însă portarul Trafford a intervenit decisiv.

Acesta a blocat șuturile lui Kai Havertz și a respins o fază complicată în care Bukayo Saka a fost aproape de deschiderea scorului, menținând tabela intactă într-o perioadă în care Arsenal părea echipa mai activă.

Pe măsură ce prima repriză a avansat, Manchester City a încercat să iasă de sub presiune prin posesie și construcție calmă, însă fără a-și crea ocazii importante la poarta apărată de Kepa. Jocul a rămas echilibrat, cu puține spații disponibile și cu un control defensiv atent din partea ambelor echipe.

Un meci dificil

După pauză, partida s-a schimbat odată cu deschiderea scorului în minutul 59. În urma unei acțiuni rapide, Bernardo Silva a trimis o centrare în careu, iar portarul Kepa a avut o intervenție nesigură, scăpând mingea în față. O’Reilly a fost pe fază și a împins balonul în plasă, marcând primul gol al meciului și primul șut pe poartă al formației din Manchester.

Golul a avut un impact vizibil asupra jocului, iar Manchester City a continuat să preseze. La doar cinci minute distanță, aceeași O’Reilly a reușit să își treacă din nou numele pe lista marcatorilor, finalizând o nouă acțiune ofensivă și mărind diferența pe tabelă la 2-0.

Un final pe măsură

Arsenal a încercat să reacționeze, a urcat liniile și a căutat să reducă din diferență, însă defensiva lui City s-a organizat eficient, blocând spațiile și limitând oportunitățile clare de finalizare. În ciuda posesiei și a încercărilor de atac din final, londonezii nu au reușit să revină în meci.

Pe parcursul ultimei părți a jocului, Manchester City a gestionat avantajul și a controlat ritmul, evitând riscurile și menținând organizarea defensivă. Diferența de două goluri s-a păstrat până la finalul partidei, într-un meci în care eficiența în fața porții a făcut diferența decisivă.

