Benfica, eliminată din Cupa Ligii. Mourinho a transformat eșecul într-o lecție dură pentru jucători

José Mourinho a luat măsuri după eliminarea surprinzătoare a echipei Benifica din semifinalele Cupei Ligii Portugaliei, potrivit declarațiilor sale. După înfrângerea suferită acasă în fața celor de la Braga, scor 1-3, tehnicianul portughez și-a convocat jucătorii pentru a analiza greșelile și pentru a se pregăti mental pentru următorul meci, unul decisiv împotriva rivalilor de la FC Porto.

Fără finală de disputat la sfârșitul acestei săptămâni, Mourinho a decis să transforme situația într-un exercițiu de introspecție.

Lotul nu se va întoarce acasă, ci va rămâne într-un cantonament de lucru pentru a putea reflecta asupra prestației din semifinală și pentru a pregăti în detaliu duelul cu FC Porto, programat miercurea viitoare.

Tehnicianul a recunoscut că prima discuție cu jucătorii a fost un monolog, lucru pe care îl regretă, dar pe care l-a considerat necesar în contextul unui vestiar tensionat.

„În vestiar, a fost un monolog, iar monologurile interminabile nu mi se potrivesc, prefer dialogul. Vom discuta despre diferențele dintre prima și a doua repriză și ne vom pregăti cât mai bine pentru meciul împotriva FC Porto. Haideți să mergem convinși că putem câștiga”, a spus Mourinho.

Portughezul și-a exprimat surprinderea față de lipsa de reacție a unor jucători după o semifinală de Cupă, subliniind că așteaptă implicare și responsabilitate totală: „Refuz să cred că un jucător de la Benfica ar fi nervos la gândul că joacă o semifinală de Cupă, altfel nu este un jucător de la Benfica.”

Numit în septembrie 2025, Mourinho se află într-o situație delicată. Benfica este neînvinsă, dar ocupă locul trei în campionat, la zece puncte în spatele liderului FC Porto, iar evoluția echipei în Liga Campionilor lasă de dorit, ocupând un loc periculos în clasament.

Meciul cu Porto devine astfel o adevărată piatră de încercare pentru antrenorul portughez. Prin cantonamentul pe insula Madeira și analiza riguroasă a prestațiilor, Mourinho speră să obțină nu doar o revenire pe teren, ci și un semnal de responsabilitate și concentrare maximă din partea jucătorilor săi.