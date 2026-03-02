Sport

Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea din Premier League. Toate golurile, marcate din corner

Arsenal câștigă derby-ul cu Chelsea din Premier League. Toate golurile, marcate din cornerArsenal - Chelsea. Sursă foto: Facebook
Arsenal FC a obținut o victorie extrem de importantă în cursa pentru titlu, impunându-se cu 2-1 în fața rivalei Chelsea FC, pe Emirates. Derby-ul londonez a fost decis exclusiv la faze fixe, toate cele trei goluri fiind marcate în urma unor cornere.

Arsenal a marcat în propria poartă

Partida a început cu o mare ocazie pentru oaspeți. Mamadou Sarr, aflat la primul meci ca titular în Premier League, a ajuns la finalizare după un corner executat de Chelsea, însă reluarea sa dintr-o poziție favorabilă a trecut pe lângă poartă.

Arsenal a replicat prin arma sa preferată – fazele fixe. La un corner al gazdelor, Gabriel Magalhaes a recentrat, iar William Saliba a înscris cu o lovitură de cap, confirmând eficiența „tunarilor” la astfel de situații.

Finalul primei reprize a adus o fază nefericită pentru echipa lui Mikel Arteta. Tot în urma unui corner, Piero Hincapie a deviat balonul în propria poartă, iar Chelsea a revenit în joc chiar înainte de pauză.

Arsenal

Arsenal. Sursă foto: Facebook

Timber aduce victoria, final tensionat pe Emirates

După reluare, Chelsea a fost aproape de a prelua conducerea. În minutul 53, Joao Pedro a reluat dintr-o poziție excelentă, dar portarul spaniol al gazdelor a intervenit decisiv și a păstrat egalitatea. Presiunea la fazele fixe a continuat, iar în minutul 66 Arsenal a revenit în avantaj. Jurrien Timber a marcat cu capul din apropiere, după centrarea lui Declan Rice din corner, stabilind scorul de 2-1.

Situația s-a complicat pentru formația lui Liam Rosenior după eliminarea lui Pedro Neto, care a primit două cartonașe galbene în doar trei minute, lăsându-și echipa în inferioritate numerică pentru ultimele 20 de minute.

Arsenal, în fruntea luptei pentru titlu cu Manchester City

Pe final, Arsenal a rezistat cu emoții. Robert Sanchez a intervenit la un șut periculos al lui Eberechi Eze, iar în ultimele momente David Raya a avut o intervenție spectaculoasă la o centrare înșelătoare a lui Alejandro Garnacho.

Victoria îi menține pe „tunari” în fruntea luptei pentru titlu cu Manchester City. În acest moment, echipa lui Arteta are un avans de cinci puncte față de „cetățeni”, însă cu un meci disputat în plus, cel contra lui Wolves, din etapa 31.

