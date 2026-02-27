Tragerea la sorți pentru fazele eliminatorii UEFA Champions League. Programul complet al confruntărilor de top

Tragerea la sorți pentru optimile de finală ale UEFA Champions League a conturat un tablou spectaculos. Cele mai așteptate confruntări sunt Real Madrid – Manchester City și Newcastle – Barcelona, meciuri care ar putea decide primele surprize majore în drumul spre finala de la Budapesta, programată pe 30 mai 2026, la Puskás Aréna.

Optimile de finală cuprind și meciuri interesante precum Paris Saint-Germain – Chelsea, Galatasaray – Liverpool, Atalanta – Bayern München, Atletico Madrid – Tottenham, Bodø/Glimt – Sporting CP și Leverkusen – Arsenal.

Retururile vor avea loc pe terenul echipei menționate a doua în fiecare dublă, ceea ce poate influența strategia echipelor.

Sferturile de finală se vor contura în funcție de echipele calificate. Învingătoarele dintre Paris și Chelsea și Galatasaray și Liverpool se vor întâlni în sferturi, iar câștigătoarele duelurilor Real Madrid – Man City și Atalanta – Bayern se vor înfrunta tot în această fază.

Newcastle sau Barcelona vor juca apoi cu învingătoarea dintre Atletico și Tottenham, iar Bodø/Glimt sau Sporting vor întâlni câștigătoarea dintre Leverkusen și Arsenal.

Programul fazelor eliminatorii este deja stabilit: optimi de finală pe 10–11 martie și retur pe 17–18 martie, sferturi pe 7–8 aprilie și retur pe 14–15 aprilie, semifinale pe 28–29 aprilie și retur pe 5–6 mai. Finala de la Budapesta va închide sezonul, aducând titlul suprem în cea mai prestigioasă competiție europeană intercluburi.

Optimile de finală (Round of 16)

Paris – Chelsea

Galatasaray – Liverpool

Real Madrid – Manchester City

Atalanta – Bayern München

Newcastle – Barcelona

Atleti – Tottenham

Bodø/Glimt – Sporting CP

Leverkusen – Arsenal Returul se joacă pe terenul echipei menționate a doua în fiecare dublă.

Program faze eliminatorii UCL (Road to Budapest 26)