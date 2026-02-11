Sport

Real Madrid renunță la revoluția din fotbalul european. Spaniolii fac pace cu UEFA

Real Madrid. Sursa foto: Facebook/Real Madrid
Real Madrid și UEFA au făcut pace și s-au înțeles disputei juridice legate de proiectul revoluționar al Super Ligii Europene. O mișcare pusă la cale de clubul de pe „Santiago Bernabeu” și de alte mari forțe ale fotbalului european, care ar fi dinamitat Liga Campionilor.

Reprezentanții forului european, Cluburile Europene de Fotbal (EFC) şi oficialii de la Real au anunțat, azi, că au ajuns la un „acord de principiu” prin care meritele sportive vor fi respectate. Negocierile au durat câteva luni și au fost axate pe bani și drepturi pentru fotbaliști.

„Acest acord de principii va servi, de asemenea, la soluţionarea litigiilor juridice legate de Super Liga Europeană, odată ce aceste principii vor fi puse în aplicare şi implementate”, au anunțat oficialii de la UEFA şi de la Real Madrid într-o declaraţie comună.

UEFA / sursa foto: dreamstime.com

În luna octombrie a anului trecut, Real Madrid a solicitat despăgubiride la UEFA după ce clubul iberic a spus că Tribunalul Regional din Madrid a respins apelurile depuse de forul european, Federaţia Spaniolă de Fotbal (RFEF) şi LaLiga cu privire la Super Liga Europeană.

12 cluburi care au vrut să se rupă de forul european

Real Madrid a fost unul dintre cele 12 cluburi europene care au susţinut competiţia alternativă în 2021, înainte ca sprijinul pentru acest eveniment care a năsuct multe polemici, să suciombe sub presiunea fanilor şi a guvernului.

Cu trecerea timpului, șase echipe din Premier League, care ar fi trebuit să ia startul la noua competiție, s-au retras. De asemenea, și cei de la Juventus Torino au abandonat ideea. Rămase fără susținerea disidenților, cei de la Real Madrid și FC Barcelona nu au mai avut de ales și au renunțat.

Un alt proiect care a căzut

În anul 2024, în luna decembrie, a apărut o nouă idee, dar care includea 96 de echipe ce urmau să fie distribuite în patru ligi. Nici acest proiect nu a avut viață lungă și UEFA a rămas singura organizatoare a competițiilor intercliuburi de pe „Bătrânu Continent”.

