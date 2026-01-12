Cutremur la Real Madrid. Xabi Alonso a fost dat afară după derby-ul cu Barcelona

Xabi Alonso (44 de ani) a fost concediat, azi, de oficialii clubului Real Madrid. Antrenorului i-a fost fatală înfrângerea suferită în finala Supercupei Spaniei, scor 2-3 cu FC Barcelona. Meciul de duminică a fost ultimul pentru Alonso pe banca madrilenilor, conform marca.com.

Șefii de la Real au publicat un comunicat sumar, în care se vorbește despre rezilierea de comun acord a contractului existent între cele două părți.

„Real Madrid anunță că, de comun acord cu Xabi Alonso, s-a decis încheierea mandatului său ca antrenor al primei echipe. Xabi Alonso va avea mereu aprecierea și admirația întregii suflări madridiste, pentru că este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat în permanență valorile clubului nostru. Real Madrid va fi întotdeauna casa lui.

Clubul nostru îi mulțumește lui Xabi Alonso și întregului său staff tehnic pentru munca și dedicarea din această perioadă și le urează mult succes în noua etapă a vieții lor”, a fost anunțul făcut, azi, de oficialii celor de la Real Madrid.

Deocamdată, „interimatul” la gruparea de pe „Santiago Bernabeu” va fi asigurat de Alvaro Arbeola (42 de ani), promovat de la echipa de tineret a madrilenilor. Fostul fundaș lateral a jucat pentru Real în perioada 2009 - 2016. Pentru naționala Spaniei a evoluat în 56 de partide fără să marcheze vreun gol. Și-a început cariera de tehnician în acest an și a lucrat doar la tineretul madrilenilor.

Real este momentan pe poziția a 2-a în La Liga, cu un total de 45 de puncte după disputarea a 19 etape. Lideră e rivala FC Barcelona cu 49 de puncte.

Alonso a antrenat în 34 de meciuri și a bifat 24 de victorii, 4 egaluri și 6 eșecuri.