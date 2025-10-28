Dani Alves a devenit pastor, după experiența din închisoare. „Am încheiat un pact cu Dumnezeu”

După 14 luni petrecute în închisoare și achitarea în dosarul de agresiune sexuală, fostul jucător al Barcelonei, Dani Alves, a fost surprins într-o biserică spaniolă, predicând și dansând în fața credincioșilor. Brazilianul afirmă că „a făcut un pact cu Dumnezeu”.

După luni întregi de tăcere și izolare, Daniel Alves a reapărut în spațiul public într-un loc neașteptat: o biserică. Fostul fundaș al echipei FC Barcelona a fost filmat în timpul unei predici într-un lăcaș de cult din Spania, unde vorbea despre credință, iertare și salvare divină.

Imaginile, publicate de El Confidencial, îl arată pe Alves cu microfonul în mână, adresându-se unui grup de credincioși. Cu gesturi ample și o energie care amintește de perioada în care era idolul tribunelor, fotbalistul exclamă:

„Trebuie să-L luăm pe Dumnezeu în serios și să avem credință! Eu sunt dovada vie a acestui lucru. Ce promite Dumnezeu, Dumnezeu împlinește. Am încheiat un pact cu Dumnezeu.”

Filmarea, devenită virală luni pe rețelele sociale, arată un Daniel Alves transformat, dansând și ridicând brațele către cer. În înregistrare, fostul jucător spune că își dedică acum viața lui Iisus Hristos și că vrea „să trăiască prin credință, nu prin glorie”.

Fostul internațional brazilian fusese acuzat de agresiune sexuală de către o tânără, într-o discotecă din Barcelona. Cazul, care a șocat lumea fotbalului, a dus la arestarea lui în ianuarie 2023 și la o detenție de 14 luni, înainte ca Înalta Curte din Catalonia să pronunțe achitarea în primăvara acestui an.

Alves a fost eliberat după plata unei cauțiuni de un milion de euro și a unei sume de 150.000 de euro către presupusa victimă, sumă impusă drept despăgubire temporară. Judecătorii au concluzionat că probele prezentate de acuzare nu demonstraseră „dincolo de orice dubiu rezonabil” vinovăția sportivului.

După eliberare, fostul fundaș al Barcelonei a dispărut complet din spațiul public, evitând interviurile și aparițiile media.

Acquitté des accusations d'agression sexuelle, l'ex-footballeur Dani Alves devient prédicateur dans une église de Gérone après avoir conclu un «pacte avec Dieu» @elespanolcom pic.twitter.com/PwORgkcd81 — L'important (@Limportant_fr) October 27, 2025

Cunoscut pentru stilul exuberant, dansurile de după meciuri și declarațiile sale colorate, Daniel Alves pare să fi schimbat complet direcția vieții. Pe contul său oficial de Instagram, brazilianul se descrie drept „discipol al lui Iisus Hristos” și postează frecvent mesaje despre credință, destin și renaștere.

„Ceea ce trăiesc acum este un miracol. Dumnezeu nu m-a părăsit nici în întuneric. Mi-a arătat că nu sunt ceea ce lumea spune, ci ceea ce El a scris pentru mine”, a scris Alves într-o postare recentă.

Această reconversie nu este un caz singular în fotbalul sud-american, unde mai mulți jucători celebri au ales drumul religiei după cariere marcate de excese și controverse. În Brazilia, bisericile evanghelice au atras numeroși sportivi, iar fenomenul a devenit aproape o cultură în sine — de la cultul „Igreja Universal” până la comunități mici, carismatice, dedicate reconversiei celor „pierduți”.