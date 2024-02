Lovitură devastatoare pentru Dani Alves. Cel mai titrat fotbalist din lume, condamnat la închisoare

Dani Alves s-a prezentat astăzi la instanța din Barcelona. Anchetatorii au demonstrat în fața judecătorilor că fostul superstar se face vinovat de viol. Fapta s-ar fi produs la finalul anului 2022, într-un club de lux din Barcelona.

Dani Alves, condamnat la 4 ani și șase luni de închisoare

Pe timpul audierilor Dani Alves a negat acuzațiile, fostul fotbalist a precizat că nu o cunoaște pe femeia agresată. Totuși, avocații brazilianului a invocat consumul de alcool ca și circumstanță atenunată. De asemenea, și soția acestuia a declarat că fostul fundaș dreapta ar fi fost intoxicat cu alcool.

În seara respectivă, 30 decembrie 2022, Alves ar fi fost atât de beat încât s-a lovit de mobilă și s-a prăbușit în pat. Fostul fotbalist nu are voie să se apropie de victimă timp de nouă ani și alți cinci ani ca perioadă de încercare. Brazilianul se află în spatele gratiilor de mai bine de un an de zile.

Sentința nu este definitivă

Sentința nu este definitivă, avocații pot ataca decizia la Curtea Superioară de Justiție a Cataloniei și la Curtea Supremă. Dani Alves va plăti victimei despăgubiri de 150.000 de euro și totodată va suporta costurile procesului.

În luna trecută a anului trecut, publicația As a publicat mărturia victimei. Aceasta susține că a fost forțată să întrețină relații sexuale, în plus adaugă victima, Ales a început să devină violent atunci când a fost refuzat.

„Îmi amintesc că s-a aşezat şi am început să-i spun: Trebuie să plec, trebuie să plec. Îmi amintesc că mi-a ridicat rochia şi m-a făcut semn să mă aşez pe el. Şi a început să-mi spună o mulţime de lucruri. A insistat să îi spun lucruri… şi din acel moment m-am împotrivit (…) M-a rănit la genunchi şi am sfârşit prin a mă răni. A încercat să mă oblige să fac sex oral. M-am tot îndepărtat, până când m-a apucat de gât şi a început să mă pălmuiască”, a adăugat tânara.

Dani Alves neagă în continuare acuzațiile

O mărturie pe care Alves o neagă. Brazilianul susține că victima și dat acordul, mai mult, tânăra ar fi fost cea care a inițiat actul.

„Nu se simțea deloc inconfortabil. Eu și reclamanta am început să dansăm puțin mai aproape unul de celălalt. Am petrecut un timp interacționând, distrându-ne. A început să se frece de mine. A început să facă twerk și am început să fim intimi”, a declarat Alves.

În urma acestei condamnări de viol întreaga activitatea a brazilianului este pătată. Dani Alves deține 46 de trofee oficiale. De-a lungul carierei a evoluat pentru echipe de top ca Sevilla, Barcelona, Juventus sau PSG. A debutat la naționala mare a Braziliei în 2006 pentru care a jucat 124 de meciuri și a înscris 8 goluri.