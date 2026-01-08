Matt Damon, transformare radicală pentru „The Odyssey”. Cum arată acum, pe platourile de filmare din Italia

Actorul Matt Damon, în vârstă de 55 de ani, a discutat recent despre procesul prin care și-a redus greutatea pentru rolul său din viitorul film al lui Christopher Nolan, „The Odyssey”, potrivit The New York Post.

Într-un interviu acordat podcastului „New Heights”, moderat de Jason și Travis Kelce, actorul a oferit detalii despre regimul alimentar și programul de antrenament urmat pentru producția care explorează epopeea antică greacă.

Damon a explicat că a pierdut semnificativ din greutate pentru a se conforma cerințelor regizorului Christopher Nolan. „Da, am fost în formă foarte bună. Am slăbit mult,” a declarat actorul, adăugând că Nolan „a spus că vrea să fiu slab, dar puternic. E un lucru ciudat.”

Actorul a menționat că a urmat o dietă strictă și a renunțat la gluten, iar greutatea sa a ajuns la 167 de kilograme, comparativ cu 185–200 de kilograme cât avea anterior:

„Nu am mai fost atât de ușor de pe vremea liceului. A fost mult antrenament și o dietă foarte strictă.”

Damon a subliniat rolul antrenorului său în atingerea obiectivului. „Este doar să ai un scop clar și să îl stabilești,” a afirmat actorul.

El a comparat pregătirea fizică pentru film cu antrenamentele sportivilor de la NFL, spunând că „este ca și cum ar fi parte din ziua ta, parte din job. Devii foarte rutinizat și îți organizezi ziua în jurul antrenamentelor.”

Chiar și după terminarea filmărilor, Damon a continuat să evite glutenul. „Am terminat. Totul e fără gluten. Am găsit și o bere fără gluten,” a spus actorul.

„A trecut atât de mult timp de când am mâncat gluten încât nu pot să spun dacă e bun sau nu. Deci este un semn bun.”

„The Odyssey”, filmul lui Christopher Nolan, îl are în distribuție pe Damon în rolul principal, alături de Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o și Charlize Theron.

Filmările au avut loc și în Favignana, Italia, unde Damon a fost surprins de fotografi fără cămașă, purtând pantaloni maro și cu o barbă ușor căruntă.

Universal Pictures a lansat în decembrie 2024 confirmarea proiectului pe platforma X: „Următorul film al lui Christopher Nolan, „Odiseea”, este o epopee de acțiune mitică, filmată în întreaga lume folosind noua tehnologie de filmare IMAX.”

Filmul va fi lansat în cinematografe pe 17 iulie 2026 și va aduce epopeea lui Homer pe ecranele IMAX pentru prima dată. Sursă

Prima prezentare a imaginilor de pe platou a generat reacții mixte în mediul online. Fanii au comentat entuziasmați: „Călătoria începe! Abia aștept să văd mai multe din distribuție!" și „Sunt atât de bucuros că Damon joacă rolul principal.”

În schimb, unii utilizatori au criticat lipsa actorilor greci și locațiile de filmare.

Matt Damon nu este la prima transformare fizică pentru un rol. Pentru filmul „Jason Bourne”, actorul a lucrat cu antrenorul Jason Walsh, efectuând zilnic sute de exerciții fizice.

Walsh a declarat pentru Men’s Health: „Ne-am asigurat că rămâne fără accidentări timp de doi ani consecutivi, realizând filme de acțiune. A fost cea mai mare realizare.”