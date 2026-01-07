Două animații multipremiate ajung în cinematografele din România. Sunt incluse şi în programele şcolare

Două filme de animaţie cu numeroase trofee internaţionale, „Micuţa Amélie” şi „Arco”, vor putea fi urmărite pe marile ecrane din România la începutul anului. Producţiile vor intra în cinematografe pe 23 ianuarie, respectiv 27 martie, fiind distribuite de Independenţa Film, în parteneriat cu Freealize, şi vor rula în versiuni dublate în limba română. Ambele titluri sunt incluse şi în oferta educaţională pentru programele şcolare din 2026. Peliculele se bucură deja de selecţii importante şi nominalizări la Globurile de Aur şi la Premiile Academiei Europene de Film, evenimente care pot fi urmărite online, pe platformele oficiale.

„Micuţa Amélie” ajunge în cinematografe din 23 ianuarie şi propune publicului o incursiune într-un univers privit cu sensibilitate şi mirare. Filmul urmăreşte experienţele unei fetiţe belgiene născute în Japonia, care descoperă treptat lumea, emoţiile şi identitatea, într-o atmosferă delicată, în care fiecare gest capătă sens. Relaţia apropiată cu dădaca sa, Nishio-san, devine un reper esenţial al parcursului ei interior.

Realizat pe baza romanului semnat de Amélie Nothomb, filmul funcţionează ca o reflecţie poetică despre copilărie, memorie şi formarea sinelui, construită cu tandreţe şi umor fin. Producţia a fost prezentată în premieră la Cannes, iar la Annecy a primit Premiul Publicului şi o nominalizare la Premiul Cristal. În palmares se adaugă şi distincţii de la San Sebastian, alături de alte selecţii internaţionale.

„Aşa cum copilăria timpurie înseamnă fascinaţia nesfârşită a noilor descoperiri, ea aduce şi pierderi bruşte, tulburătoare. „Micuţa Amélie” este plin de emoţie în fiecare moment preţios al acestei experienţe.” – Wall Street Journal

„Este o animaţie sublimă, care cucereşte pe deplin. Îl învăluie pe spectator, oferindu-i un înveliş asemănător bulei în care trăieşte Amélie în primii ei doi ani de viaţă.” – The Film Stage

„Fără îndoială, unul dintre cele mai bune şi mai emoţionante filme de animaţie… un exemplu remarcabil al potenţialului acestui stil de a spune poveşti.” – Collider.

„Arco” va fi lansat pe 27 martie şi prezintă povestea unui băiat venit din viitor, care ajunge pe neaşteptate într-o lume necunoscută. Rătăcit într-un timp străin, încearcă să înţeleagă realitatea din jur şi să-şi găsească locul, legând o prietenie puternică cu Iris, o fată de aceeaşi vârstă. Pe parcursul călătoriei lor, filmul aduce în prim-plan temele prieteniei, curajului, dorului de casă şi responsabilităţii faţă de viitor, într-o atmosferă melancolică şi vizual rafinată.

„Este genul de fabulă plină de sensibilitate care îi face pe adulţi nostalgici după copilărie…” – Eye for Film.

Producţia a câştigat Premiul Cristal la Festivalul Internaţional de Film de Animaţie de la Annecy, iar printre numele implicate în proiect se află şi actriţa Natalie Portman, prezentă în calitate de co-producătoare.