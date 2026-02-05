Hagi, Ronaldo și Neymar, trei staruri născute pe 5 februarie. Cum au schimbat lumea fotbalului

Gheorghe Hagi, fostul căpitan și selecționer al echipei naționale a României, împlinește joi 61 de ani. „Regele” s-a născut pe 5 februarie 1965, în Săcele, și este una dintre cele mai importante figuri din istoria fotbalului românesc. De asemenea, Cristiano Ronaldo și Neymar da Silva Santos sunt născuți în aceeași zi.

Palmaresul său din România include 223 de meciuri și 141 de goluri în primul eșalon, trei titluri de campion și trei Cupe ale României. Gheorghe Hagi a fost de două ori golgheter al României, în sezoanele 1984/1985 și 1985/1986.

În străinătate, Hagi a jucat la Real Madrid (1990-1992, 19 goluri în 64 de meciuri) și FC Barcelona (1994-1996, 7 goluri în 36 de meciuri). Între cele două echipe spaniole, a evoluat la Brescia între 1992 și 1994. Cariera sa în Turcia, la Galatasaray Istanbul (1996-2001), i-a adus patru titluri de campion, două Cupe ale Turciei, o Cupă UEFA și Supercupa Europei.

Hagi a reprezentat România la trei ediții ale Campionatului European (1984, 1996 și 2000) și la trei ediții ale Cupei Mondiale (1990, 1994 și 1998). În 1999, a fost desemnat fotbalistul român al secolului.

Imediat după retragere, Hagi a devenit antrenor al echipei naționale în 2001, iar apoi a pregătit echipe precum Bursaspor, Galatasaray și Poli Timișoara. A avut un scurt mandat la Steaua, pe care a calificat-o în grupele Ligii Campionilor, și un al doilea mandat la Galatasaray în 2010-2011. Între 2014 și 2020, Hagi a fost managerul echipei FC Viitorul Constanța și a contribuit la titlul de campioană din 2017.

Din august 2020, Hagi activează în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde coordonează centrul de copii și juniori. În 2021 a refuzat funcția de selecționer al României, alegând să rămână antrenor și proprietar la Farul Constanța, echipă cu care a câștigat titlul în sezonul 2022/2023.

În plan personal, Gheorghe Hagi este căsătorit cu Marilena și are doi copii: Kira, actriță, și Ianis, fotbalist la Alanyaspor. În 2025, Hagi a devenit bunic, după ce fiul său, Ianis, și soția sa Elena au avut un băiețel, Georgios.

Cu toate că Ianis a fost prezent în lumina reflectoarelor, Hagi a a ales să își țină familia departe de ochii lumii.

Tot pe 5 februarie s-au născut și Cristiano Ronaldo, care împlinește 41 de ani, și Neymar, care a ajuns la 34 de ani. Portughezul și brazilianul se află printre cei mai apreciați fotbaliști ai ultimelor decenii.

Cristiano Ronaldo și Neymar, doi fotbaliști emblematici născuți pe 5 februarie

Cristiano Ronaldo, considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști ai ultimelor decenii, s-a născut pe 5 februarie 1985, la Funchal, pe Insula Madeira. Este cel mai mic dintre cei patru copii ai Mariei Dolores dos Santos Viveiros da Aveiro și ai lui José Dinis Aveiro, având un frate și două surori.

Cariera sa a fost influențată decisiv de antrenorul Ladislau Boloni, care l-a promovat la Sporting Lisabona la vârsta de 16 ani. Ulterior, Ronaldo a evoluat la Manchester United, unde, sub conducerea lui Sir Alex Ferguson, între 2003 și 2009, a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători ai lumii. În 2009, portughezul a semnat cu Real Madrid pentru 94 de milioane de euro, o sumă-record la acea vreme. La Madrid, Ronaldo a câștigat de patru ori Balonul de Aur, patru Ligi ale Campionilor și două titluri în campionatul Spaniei.

În 2018, Ronaldo a trecut la Juventus Torino, unde a câștigat două titluri, iar în 2021 a revenit la Manchester United. Revenirea în Anglia nu a fost însă așteptată și, după un interviu critic la Piers Morgan, contractul său a fost reziliat. În decembrie 2022, el a semnat cu Al Nasr, în Arabia Saudită, beneficiind de cel mai mare salariu din istoria fotbalului, 200 de milioane de euro.

Pe plan personal, Cristiano Ronaldo este într-o relație cu Georgina Rodriguez, cu care are doi copii, Alana Martina și Bella, iar din mame-surogat are trei copii: Cristiano Jr., Eva și Mateo. În 2025, Ronaldo și Georgina au oficializat relația prin cererea în căsătorie.

Neymar da Silva Santos Junior s-a născut pe 5 februarie 1992, la Sao Paulo, și a fost legitimat la clubul local Santos după ce familia sa s-a mutat în 2003. Debutul său profesionist a avut loc în 2009, la doar 17 ani. Evoluțiile sale au atras atenția echipelor europene, iar FC Barcelona a reușit să-l transfere în 2013, prezentându-l în fața a 56.500 de fani, un record pentru un jucător brazilian. La Barcelona, Neymar a marcat 105 goluri și a câștigat două titluri în campionatul Spaniei și o Ligă a Campionilor.

În 2017, Paris Saint-Germain l-a transferat pe brazilian, plătind clauza de reziliere de 222 de milioane de euro. La PSG, Neymar a cucerit cinci titluri de campion al Franței și a marcat 117 goluri.

În august 2023, a semnat cu gruparea saudită Al-Hilal, iar în ianuarie 2025 s-a întors la Santos, clubul unde și-a început cariera, purtând tricoul cu numărul 10. Neymar este tată a cinci copii: Davi Lucca, Maive, Helena și Mel, fiecare rezultat al diferitelor relații, și rămâne necăsătorit.