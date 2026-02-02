Sport

Gică Hagi, posibil antrenor al naționalei României după plecarea lui Mircea Lucescu

Gică Hagi, posibil antrenor al naționalei României după plecarea lui Mircea LucescuGică Hagi. Sursă foto: Facebook
Mihai Stoichiță, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal (FRF), a discutat despre posibilitatea ca Gică Hagi, în vârstă de 60 de ani, să preia funcția de selecționer, după plecarea lui Mircea Lucescu (80). „Bineînțeles că, în momentul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională, te gândești la Gică Hagi”, a spus acesta, pentru Fanatik.

Discuții vechi, reluate în ultimele luni

Deși această ipoteză a fost discutată încă din toamna anului 2025, în ultima lună au circulat mai multe zvonuri potrivit cărora Hagi ar fi ajuns deja la o înțelegere cu FRF pentru preluarea echipei naționale, după încheierea acordului cu Lucescu.

Directorul tehnic al FRF a subliniat că, atâta timp cât echipa națională are un selecționer în funcție, nu pot exista negocieri cu un alt antrenor. În același timp, el a recunoscut că Gică Hagi a fost în repetate rânduri o opțiune pentru federație.

„Nu poți să iei legătura cu alt antrenor atâta timp cât ai antrenor. Nu e normal și nu e frumos. Dar, bineînțeles, Gică Hagi a fost o opțiune pentru Federația Română de Fotbal de mai multe ori. Nu o singură dată. De mai multe ori”, a spus acesta.

Mircea Lucescu

Mircea Lucescu. Sursa foto: Captură video Youtube

Stoichiță: Hagi a fost întotdeauna prima opțiune

Totuși, Mihai Stoichiță a menționată că situația sa contractuală cu clubul Farul nu i-a permis să plece.

„Bineînțeles că, în momentul în care Mircea Lucescu va părăsi echipa națională, te gândești la Gică Hagi. Întotdeauna a fost prima opțiune”, a mai explicat acesta.

Hagi a mai antrenat naționala României și în trecut

Gică Hagi a mai condus echipa națională în 2001, când a fost pe banca tehnică la ultimele două meciuri din campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2002, precum și la dubla manșă de baraj cu Slovenia, pierdută de tricolori cu scorul de 3-2.

Hagi a adunat 125 de selecții în tricoul naționalei și a înscris 35 de goluri, un record pe care îl împarte cu Adrian Mutu.

