Mircea Lucescu a fost externat. În ce stare e selecționerul naționalei

Mircea Lucescu a fost externat. În ce stare e selecționerul naționalei
Mircea Lucescu (80 de ani) a fost externat, azi, după ce a petrecut câteva zile în spital, din cauza unor mari probleme de sănătate. Situația s-a ameliorat, astfel încât medicii au decis că „Il Luce” poate să meargă acasă. Dar, va rămâne sub supravegherea doctorilor, conform gsp.ro.

Mircea Lucescu a fost externat și rămâne sub supravegherea medicilor

La începutul anului, Lucescu a avut probleme cu inima, o tulburare de ritm cardiac, după cum menționează sursa citată. A mers la spital, iar după externare, săptămâna trecută a ajuns din nou pe mâna medicilor. De această dată, a fost vorba despre o gripă foarte puternică. Este posibil ca selecționerul să meargă în străinătate pentru a efectua o serie amănunțită de controale.

„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, spune, săptămâna trecută, antrenorul, pentru golazo.ro.

Nu a putut să mai ajungă la început de an în Antalya, pentru a urmări echipele din campionatul intern

El tocmai urmărea de pe spatul de spital partida pierdut de FCSB, pe terenul celor de la Dinamo Zagreb, scor 1-4, în Liga Europa.

Lucescu ar fi vrut ca, la începutul anului, să meargă în Antatalya, pentru a vedea „pe viu” echipele românești care se pregăteau în contonamentele din Turcia. Dar, a fost nevoit să renunțe din cauza problemelor de sănătate.

Un test de mare importanță, în această primăvară, pentru echipa națională

Pentru selecționer urmează meciul crucial cu Turcia, pe care „tricolorii” îl dispută în deplasare, în paly-off-ul Campionatului Mondial, la data de 26 martie. Dacă va câștiga, România va evolua într-un meci crucial, în deplasare, cu Slovacia sau Kosovo pe 31 martie.

 

