Viață lungă într-o oală. Rețeta de supă mâncată zilnic de cea mai longevivă familie din lume

Supa rămâne o alegere inspirată pentru un prânz sau o cină ușoară, indiferent de sezon, dar devine și mai apreciată în timpul iernii, mai ales atunci când suntem răciți. Rețeta recomandată de jurnalista de la Express, Angela Patrone, aparține celei mai longevive familie din lume.

Multe familii sunt în căutarea rețetelor sănătoase, unele chiar considerate adevărate „elixiruri” ale longevității. Printre acestea, minestrone, supa clasică italiană de legume, se remarcă printr-o reputație ce durează de secole, fiind asociată cu vitalitatea și viața lungă.

Familia Melis a transformat această rețetă într-o tradiție zilnică. Aceștia dețin recordul Guinness pentru cea mai mare vârstă cumulată a nouă frați în viață.

În 2012, vârsta totală a celor nouă frați ajunsese la impresionanta cifră de 861 de ani, cel mai în vârstă dintre ei având 109 ani. Potrivit relatărilor, meniul lor zilnic era simplu, dar hrănitor: minestrone (o supă groasă de legume de origine italiană), pâine proaspătă și un pahar de vin roșu, toate pregătite cu mâinile lor.

Un doctor a atras atenția pe TikTok asupra beneficiilor supei, susținând că această mâncare poate contribui la scăderea colesterolului, la îmbunătățirea sănătății intestinale, la controlul greutății și chiar la reducerea riscului de cancer.

Dr. Tim Tiutan a subliniat valoarea nutritivă a preparatului: „Această supă pe bază de legume este bogată în vitamine, minerale și fibre, oferind numeroase beneficii pentru organism.”

@doctortim.md #duet with @Carleigh Bodrug - plantyou This amazing plant-based soup is full of vitamins and minerals, fiber and more. Vegetables are rich in fiber which help control blood sugar levels, lower cholesterol, improve gut health, support weight management and lower cancer risk. So many studies support these health benefits! 👨‍🍳The “Olive Garden Minestrone Soup” can be found in her website plantyou dot com! #healthyfood #healthyrecipe#healthyrecipeegetables #plantbased #soup ♬ Home - Matthew Hall

Originară din Italia, supa minestrone este extrem de versatilă și se pregătește, de regulă, cu legumele disponibile în grădină. În mod tradițional, include fasole, paste și un bulion pe bază de roșii, dar fiecare rețetă are propria sa particularitate.

Pentru această versiune, am urmat rețeta clasică a bucătarului-șef Jennifer Segal, considerată un exemplu perfect de masă sănătoasă într-o singură oală. Minestrone-ul preparat astfel este reconfortant, nutritiv și poate fi adaptat cu ușurință în funcție de ingredientele la îndemână.

Întregul proces de pregătire durează aproximativ 30 de minute, iar gătitul aproximativ 45 de minute, rezultând o supă consistentă, hrănitoare și sănătoasă.

Pentru a prepara supa familiei Melis ai nevoie de următoarele ingrediente:

Două linguri de ulei de măsline extravirgin,

O ceapă, tocată,

Două tulpini medii de țelină, tăiate cubulețe,

Doi morcovi medii, tăiați cubulețe,

Doi căței de usturoi, tocați mărunt,

Un cub de supă de pui la 1,4 litri de apă,

O conservă de roșii tocate,

Două linguri de pastă de tomate,

O conservă de fasole scursă și clătită,

Un cartof mare, curățat de coajă și tăiat în cuburi,

O linguriță și jumătate de sare,

Jumătate de linguriță de zahăr,

O linguriță de ierburi mixte,

Un sfert de linguriță de piper negru proaspăt măcinat,

84g de paste mici, cum ar fi scoici,

Un dovlecel mediu, tăiat cubulețe,

15 g de brânză rasă Pecorino Romano sau Parmigiano Reggiano, plus încă un pic pentru servire

Pentru a pregăti o supă bogată și aromată, începeți prin a încălzi uleiul de măsline într-o oală mare, preferabil de fontă, la foc mediu. În uleiul încins se adaugă ceapa, țelina și morcovii, pe care le gătim până se înmoaie, aproximativ șase-opt minute, amestecând ocazional. Usturoiul se adaugă la final și se călește doar un minut, până eliberează aroma, fără a se rumeni.

În continuare, se toarnă supa de pui și se adaugă roșiile, pasta de tomate, fasolea cannellini, cartofii, sarea, zahărul, ierburile aromatice și piperul. Amestecul se aduce la punctul de fierbere, apoi se reduce focul și se lasă la fiert, acoperit, timp de aproximativ 20 de minute.

Pentru o textură mai cremoasă, se scoate o cană de fasole și legume împreună cu puțin lichid și se pasează într-un blender până devin omogene. Piureul obținut se păstrează deoparte pentru mai târziu.

După aceea, se adaugă pastele și dovleceii în supă și se amestecă bine. Se pune din nou la fiert, apoi se reduce focul și se mai lasă la gătit, acoperit, aproximativ 15 minute, amestecând ocazional pentru ca pastele să nu se lipească de fund. La final, pastele ar trebui să fie al dente, iar dovleceii fragezi.

Ultimul pas constă în reincorporarea piureului de legume și adăugarea brânzei. Se ajustează gustul cu sare și piper, după preferință. Supa se servește fierbinte, presărată cu brânză rasă.