Mary Berry, rețetă de somon la tavă cu legume și curry roșu

Mary Berry, cunoscută pentru abordarea sa unică în bucătărie, revine în atenție cu o rețetă neobișnuită de somon la tavă. Celebră pentru combinațiile sale și pentru modul simplu de a transforma preparatele clasice, Berry propune o variantă care promite să cucerească atât gurmanzii, cât și pe cei care aleg să gătească acasă, potrivit Express.

Mary Berry aduce din nou inovație în bucătăria de acasă cu rețeta sa de somon la tavă „all-in-one”, gata în doar 30 de minute și plină de arome. Această rețetă combină somonul cu legume proaspete și condimente thailandeze, oferind o masă sățioasă pentru întreaga familie.

De-a lungul carierei, Mary Berry a devenit renumită pentru preparatele sale la tavă, de la somon cu stropi de lămâie până la tăvi cu cârnați, apreciate pentru rapiditatea și gustul lor. Rețetele ei sunt atât de populare pentru că economisesc timp, dar nu fac compromisuri la gust.

Rețeta de somon la tavă este concepută pentru șase persoane, însă porțiile se păstrează bine și pentru a doua zi. Pentru un plus de consistență, Berry recomandă servirea alături de orez fiert sau la abur, transformând preparatul într-o masă completă, echilibrată și aromată.

Celebrul bucătar Mary Berry propune o rețetă în care aromele exotice se amestecă armonios cu prospețimea legumelor. Preparatul combină laptele de cocos cremos cu pasta de curry roșu, ghimbir, usturoi și un strop de lime, creând baza perfectă pentru un somon fraged și legume crocante.

Ingrediente necesare:

400 ml lapte de cocos integral,

2 linguri de pastă de curry roșu thailandez,

1 ardei iute roșu, tocat fin,

1 cățel mare de usturoi, zdrobit,

ghimbir proaspăt, curățat și ras,

suc de la 2 lime,

2 lingurițe sos de pește,

1 conopidă, tăiată în buchețele,

2 ardei, fără semințe, tăiați în bucăți mari,

3 șalote tăiate în jumătate,

2 linguri ulei de floarea-soarelui,

1 lingură miere lichidă,

150 g dovlecei mici, feliați subțire,

6 fileuri de somon fără piele,

busuioc thailandez sau coriandru proaspăt, pentru decor.

Preîncălziți cuptorul la 220°C (200°C cu ventilator). Într-un bol mic, combinați laptele de cocos cu pasta de curry, ardeiul iute, usturoiul, ghimbirul, sucul de lime și sosul de pește, asezonând generos cu sare și piper.

Aranjați conopida, ardeii și șalotele într-o tavă de copt și stropiți-le cu o lingură de ulei, amestecând bine. Turnați jumătate din amestecul de cocos peste legume, presărați sare și piper și adăugați mierea. Coaceți timp de 12-15 minute, până când legumele încep să se rumenească ușor.

Între timp, amestecați dovleceii cu restul de ulei. Adăugați-i în tavă împreună cu fileurile de somon și turnați restul de sos de cocos peste ele. Continuați coacerea încă 10 minute sau până când peștele este complet gătit. La final, presărați busuioc thailandez sau coriandru proaspăt și serviți imediat.