Lasagna fără calorii. Rețeta surprinzătoare a doi bucătari celebri

Există vești care par greu de crezut pentru iubitorii de mâncare: lasagna fără calorii. Doi bucătari celebri au reușit să transforme un preparat tradițional, cunoscut pentru conținutul său caloric ridicat, într-o variantă surprinzător de ușoară, informează Express.

David Myers și Si King, cunoscuți sub numele de Hairy Bikers, continuă să cucerească publicul cu preparatele lor culinare inventive și prietenoase cu sănătatea. Duo-ul britanic, care a prezentat de-a lungul anilor emisiuni precum The Hairy Bikers' Cookbook (2006), Hairy Bikers' Best of British (2013) și The Hairy Bikers Go Local (2023), a dezvăluit recent o rețetă surprinzătoare de lasagna cu „conținut scăzut de calorii”.

Noua lor lasagna, supranumită „skinny”, oferă aceeași savoare bogată și confort specific preparatelor tradiționale din Italia, cu straturi de ingrediente gătite lent și un topping cremos care încântă papilele gustative.

Conform rețetei, pastele tradiționale sunt înlocuite cu foi de praz opărit, păstrând savoarea fără a încărca excesiv cu calorii. Fiecare porție conține 354 kcal, 29 g proteine, 22 g carbohidrați (din care 10,5 g zaharuri), 15 g grăsimi (7 g acizi grași saturați), 5,5 g fibre și 1,7 g sare.

Această rețetă este pentru șase persoane și va dura mai puțin de 30 de minute pentru preparare și una până la două ore pentru gătire. Ingredientele necesare:

Două fire mari de praz,

Două fire de țelină,

Doi morcovi,

500 g carne tocată de vită slabă,

Doi căței de usturoi,

150 g de ciuperci tocate,

Două linguri de făină albă.

150 ml de vin roșu,

200 ml de supă de vită,

400 g de roșii tocate din conservă,

Două linguri de pastă de roșii,

O linguriță de oregano uscat,

50 g de cheddar extra-matur,

25g de parmezan,

Trei roșii medii.

500 ml de lapte semi-degresat,

Trei linguri de amidon de porumb,

O ceapă medie,

Nucșoară rasă, după gust,

Piper negru proaspăt măcinat, după gust,

Două frunze de dafin.

Începeți prin a pregăti prazul: tăiați-l pe lungime, ca pentru un vas de lasagna, scoateți frunzele interioare și tocați-le fin. Frunzele exterioare le veți păstra pentru a le folosi mai târziu în straturi.

Într-o tigaie antiaderentă, fără ulei, rumeniți carnea tocată de vită. Pe măsură ce se gătește, adăugați prazul feliat, ceapa, țelina, morcovii și usturoiul, amestecând constant pentru ca ingredientele să se combine și carnea să se desfacă în bucățele mici. După aproximativ 10 minute, încorporați ciupercile, continuând să amestecați.

Următorul pas constă în adăugarea făinii, urmată de vin, supă, roșii și piure de roșii. Aromați cu oregano și o frunză de dafin, apoi lăsați sosul să fiarbă la foc mic până capătă o textură consistentă și bogată.

Paralel, încălziți laptele împreună cu felii de ceapă și frunză de dafin pentru a-i permite aromelor să se infuzeze. Îngroșați-l cu amidon de porumb până obțineți un sos alb cremos și uniform, asezonând cu nucșoară și piper negru. Frunzele mari de praz se opăresc ușor până devin foarte fragede, apoi se scurg bine și se lasă deoparte.

Într-o tavă pentru lasagna, alternați straturi de carne cu praz, terminând cu frunzele mari. Turnați sosul alb peste întreaga compoziție, adăugați felii de roșii și un amestec de brânzeturi, apoi introduceți tava în cuptor. Coaceți timp de aproximativ 30 de minute, până când preparatul se rumenește frumos și începe să facă bule.