Social

Lasagna fără calorii. Rețeta surprinzătoare a doi bucătari celebri

Comentează știrea
Lasagna fără calorii. Rețeta surprinzătoare a doi bucătari celebrilasagna. Sursa foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Există vești care par greu de crezut pentru iubitorii de mâncare: lasagna fără calorii. Doi bucătari celebri au reușit să transforme un preparat tradițional, cunoscut pentru conținutul său caloric ridicat, într-o variantă surprinzător de ușoară, informează Express.

Greu de crezut, dar există lasagna fără calorii. Doi bucătari celebri au dezvăluit rețeta

David Myers și Si King, cunoscuți sub numele de Hairy Bikers, continuă să cucerească publicul cu preparatele lor culinare inventive și prietenoase cu sănătatea. Duo-ul britanic, care a prezentat de-a lungul anilor emisiuni precum The Hairy Bikers' Cookbook (2006), Hairy Bikers' Best of British (2013) și The Hairy Bikers Go Local (2023), a dezvăluit recent o rețetă surprinzătoare de lasagna cu „conținut scăzut de calorii”.

Noua lor lasagna, supranumită „skinny”, oferă aceeași savoare bogată și confort specific preparatelor tradiționale din Italia, cu straturi de ingrediente gătite lent și un topping cremos care încântă papilele gustative.

Conform rețetei, pastele tradiționale sunt înlocuite cu foi de praz opărit, păstrând savoarea fără a încărca excesiv cu calorii. Fiecare porție conține 354 kcal, 29 g proteine, 22 g carbohidrați (din care 10,5 g zaharuri), 15 g grăsimi (7 g acizi grași saturați), 5,5 g fibre și 1,7 g sare.

Secta unui pastor brazilian promite vindecări miraculoase în România. De ce nu pot interveni autoritățile
Secta unui pastor brazilian promite vindecări miraculoase în România. De ce nu pot interveni autoritățile
Cel mai ghinionist antrenor din fotbal. A ratat milimetric trofee și a lucrat cu un fost internațional român
Cel mai ghinionist antrenor din fotbal. A ratat milimetric trofee și a lucrat cu un fost internațional român
lasagna

lasagna. Sursa foto: Pixabay

Cum se prepară lasagna cu carne de vită „Hairy Bikers”

Această rețetă este pentru șase persoane și va dura mai puțin de 30 de minute pentru preparare și una până la două ore pentru gătire.  Ingredientele necesare:

  • Două fire mari de praz,
  • Două fire de țelină,
  • Doi morcovi,
  • 500 g carne tocată de vită slabă,
  • Doi căței de usturoi,
  • 150 g de ciuperci tocate,
  • Două linguri de făină albă.
  • 150 ml de vin roșu,
  • 200 ml de supă de vită,
  • 400 g de roșii tocate din conservă,
  • Două linguri de pastă de roșii,
  • O linguriță de oregano uscat,
  • 50 g de cheddar extra-matur,
  • 25g de parmezan,
  • Trei roșii medii.

Ingredientele necesare pentru sosul alb:

  • 500 ml de lapte semi-degresat,
  • Trei linguri de amidon de porumb,
  • O ceapă medie,
  • Nucșoară rasă, după gust,
  • Piper negru proaspăt măcinat, după gust,
  • Două frunze de dafin.
Lasagna

Lasagna. Sursa foto. Pixabay

Metoda de preparare a lasagnei cu praz și carne

Începeți prin a pregăti prazul: tăiați-l pe lungime, ca pentru un vas de lasagna, scoateți frunzele interioare și tocați-le fin. Frunzele exterioare le veți păstra pentru a le folosi mai târziu în straturi.

Într-o tigaie antiaderentă, fără ulei, rumeniți carnea tocată de vită. Pe măsură ce se gătește, adăugați prazul feliat, ceapa, țelina, morcovii și usturoiul, amestecând constant pentru ca ingredientele să se combine și carnea să se desfacă în bucățele mici. După aproximativ 10 minute, încorporați ciupercile, continuând să amestecați.

Următorul pas constă în adăugarea făinii, urmată de vin, supă, roșii și piure de roșii. Aromați cu oregano și o frunză de dafin, apoi lăsați sosul să fiarbă la foc mic până capătă o textură consistentă și bogată.

Paralel, încălziți laptele împreună cu felii de ceapă și frunză de dafin pentru a-i permite aromelor să se infuzeze. Îngroșați-l cu amidon de porumb până obțineți un sos alb cremos și uniform, asezonând cu nucșoară și piper negru. Frunzele mari de praz se opăresc ușor până devin foarte fragede, apoi se scurg bine și se lasă deoparte.

Într-o tavă pentru lasagna, alternați straturi de carne cu praz, terminând cu frunzele mari. Turnați sosul alb peste întreaga compoziție, adăugați felii de roșii și un amestec de brânzeturi, apoi introduceți tava în cuptor. Coaceți timp de aproximativ 30 de minute, până când preparatul se rumenește frumos și începe să facă bule.

3
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

12:11 - Drumeții de iarnă în Europa. Trasee pentru începători cu peisaje de basm
12:02 - Cât de negociabile sunt numirile la SRI și SIE. Mesajul unui fost președinte pentru Nicușor Dan
11:54 - Ce tip de machiaj se poartă la evenimentele din 2026. Tendințele marchează o schimbare clară de direcție
11:45 - Survivor România 2026: Prima eliminare surpriză din junglă
11:31 - Secta unui pastor brazilian promite vindecări miraculoase în România. De ce nu pot interveni autoritățile
11:22 - Ziua Prințesei Kate, după un an dificil. Gestul discret al Prințului William

HAI România!

Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Ultimul Zbor și Marea Trădare: Adevărul sângeros despre Execuția Ceaușeștilor
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Culisele Târgu Mureș 1990, Dosarul Revoluției și de ce a purtat armă
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității
Gelu Voican Voiculescu: Adevărul crud despre execuția Ceaușeștilor și jocul Securității

Proiecte speciale