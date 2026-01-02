A murit cel mai obez bărbat din lume. Avea 41 de ani și ajunsese la 590 de kg

Juan Pedro Franco, mexicanul cunoscut la nivel internațional drept cel mai obez bărbat din lume, a murit la vârsta de 41 de ani, în urma unor complicații sistemice provocate de o infecție renală, potrivit declarațiilor medicului său, informează yahoo.com.

José Antonio Castañeda, medicul care l-a îngrijit pe Juan Pedro Franco din anul 2017, a confirmat decesul acestuia printr-un comunicat oficial. Specialistul a precizat că pacientul fusese internat după ce starea sa de sănătate s-a agravat semnificativ în ultimele zile.

Potrivit medicului, Franco suferea de o infecție renală care a evoluat rapid și a generat complicații sistemice severe, acestea fiind cauza decesului survenit în timpul spitalizării.

Juan Pedro Franco a devenit cunoscut la nivel mondial în 2017, când Guinness World Records l-a recunoscut ca fiind cel mai gras om din lume. La acel moment, avea 32 de ani și o greutate estimată la aproximativ 590 de kilograme, condiție care îl imobilizase la pat și îi limita complet capacitatea de deplasare.

În același an, el a intrat într-un program medical complex, coordonat de dr. Castañeda. Tratamentul a inclus inițial un regim alimentar de tip mediteranean, axat pe consumul de fructe și legume, urmat ulterior de două intervenții chirurgicale: un sleeve gastric și un bypass gastric.

Ca rezultat al acestui parcurs terapeutic, Franco a reușit să piardă aproximativ 49% din greutatea corporală inițială, un progres considerabil în contextul problemelor medicale grave cu care se confrunta la începutul tratamentului.

„Corpul meu își urma propriul drum, fără niciun control. Am încercat să țin dieta zi de zi, dar nimic nu a funcționat, eram disperat”, a declarat la acea vreme Juan Pedro Franco.

În urma tratamentului medical starea sa de sănătate s-a îmbunătățit vizibil, reușind să își recapete parțial mobilitatea și să reducă substanțial riscurile asociate diabetului și afecțiunilor cardiovasculare.

În anul 2020, în plină pandemie de COVID-19, Juan Pedro Franco a reușit să se recupereze și după o infecție cu coronavirus, deși se afla într-o categorie de risc major din cauza obezității severe. Medicul său a subliniat că evoluția favorabilă din acel moment a reflectat progresele obținute în urma tratamentului bariatric și efectele pozitive ale schimbărilor susținute adoptate pentru îmbunătățirea stării de sănătate.

José Antonio Castañeda a caracterizat parcursul medical al lui Franco drept unul „complex și dificil”, precizând că acest caz a contribuit la o mai bună înțelegere a obezității ca boală cronică. Potrivit specialistului, afecțiunea necesită îngrijire specializată, empatie și o abordare fundamentată științific, dincolo de stigmatizarea socială asociată frecvent.

„Cazul lui Juan Pedro a ajutat la creșterea nivelului de conștientizare asupra obezității și i-a determinat pe mulți să își înfrunte propriile probleme de sănătate”, a declarat medicul.