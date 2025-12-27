Cinci recorduri Guinness de Crăciun mai puțin cunoscute. O altă perspectivă a sărbătorilor

De la pulovere tematice purtate de mii de oameni într-un stadion american până la un brad artificial acoperit cu peste o jumătate de milion de lumini, sărbătorile de iarnă au generat, în ultimul deceniu, o serie de recorduri Guinness surprinzătoare. Unele au implicat comunități întregi, altele au fost performanța unui singur om, dar toate spun ceva despre felul în care Crăciunul a devenit, în multe locuri, și un pretext pentru experimente publice neobișnuite.

Pe 19 decembrie 2015, în Lawrence, Kansas, tribunele au devenit decor de film: o explozie de roșu și verde, motive supradimensionate, reni cu ochi fosforescenți și fulgi de zăpadă brodați industrial. Universitatea a transformat un meci de baschet într-un ritual comunitar, iar 3.473 de oameni au venit îmbrăcați în pulovere de Crăciun, stabilind un record Guinness care, de fapt, surprinde doar suprafața fenomenului. În spatele numărului stă energia unui oraș care a decis, pentru o seară, să se reinventeze în spiritul unei tradiții care combină autoironia cu entuziasmul real al sărbătorilor.

Pentru americani, puloverul de Crăciun nu este doar un articol vestimentar, ci un simbol cultural între kitsch jucăuș și nostalgie familială. La Lawrence, mixul s-a văzut în toată diversitatea lui: studenți, profesori, familii și suporteri ocazionali au scos din dulap ce aveau la îndemână – de la pulovere vechi, păstrate pentru fotografiile de iarnă, la modele ieftine cumpărate din outleturi.

În decembrie 2022, inginerul din Idaho Joel Strasser a transformat o excentricitate aparent amuzantă într-un exercițiu de minuțiozitate. Cele 710 globuri miniaturale introduse în barbă nu au fost lipite haotic, ci montate unul câte unul, cu atenția unui om obișnuit să lucreze cu mecanisme fragile. Strasser a urmat o schemă clară de distribuție, menită să prevină ruperea firelor și să mențină echilibrul unei „structuri” care, oricât de ludică părea, punea presiune reală pe fiecare centimetru de păr.

Întregul proces a durat peste două ore și a inclus pauze programate, necesare pentru a verifica tensiunea și stabilitatea ansamblului. Rezultatul a intrat în Guinness World Records și a circulat rapid prin presa americană, la granița dintre fenomen pop și experiment tehnic. În spatele imaginilor virale, rămâne însă ideea că recordul lui Strasser nu ține de spectacol, ci de un tip rar de disciplină aplicată, capabilă să transforme o glumă de sezon într-o demonstrație de ingeniozitate.

În Mohe, orașul înghețat de la capătul Chinei, campania din decembrie 2017 a transformat o inițiativă locală într-un gest colectiv impresionant: 124.969 de dorințe de Crăciun, fiecare semnată individual, au fost adunate, tipărite și lipite pe un sul uriaș, întins ulterior în piața centrală. Dincolo de spectacolul vizual și de curiozitatea mediatică, proiectul a funcționat ca un moment rar de coagulare socială într-un loc obișnuit mai degrabă cu izolarea și cu iernile în care termometrul coboară frecvent la –30 de grade.

Pentru reprezentanții Guinness World Records, documentarea a fost o operațiune tehnică: măsurători, verificări, certificări. Dar pentru locuitorii din Mohe, gestul a avut o încărcătură emoțională greu de ignorat. Un oraș aflat la marginea geografiei – și adesea și a priorităților naționale – a găsit în această acțiune un mod de a-și face vizibile vocile și de a transforma o tradiție globală, Crăciunul, într-o formă de solidaritate locală.

Conținutul dorințelor spune, însă, adevărata poveste. Presa locală nota că majoritatea mesajelor vorbeau despre sănătate, timp liber și „mai puțină presiune”, în timp ce dorințele materiale apăreau doar ocazional. Într-o societate în care ritmul de lucru intens și competiția permanentă sunt teme recurente, sulul de hârtie devenea, fără intenție, o arhivă a vulnerabilităților unei comunități aflate la limita rezistenței.

În Canberra, Australia, numele lui David Richards a devenit aproape un sinonim al sezonului festiv. Fost avocat cu o pasiune neașteptat de serioasă pentru instalații electrice, Richards a început prin a decora modest fațada casei sale în anii 2000, cu un scop caritabil: strângerea de fonduri pentru organizații locale. Ce a urmat a depășit orice tradiție de cartier. În 2015, un brad artificial decorat cu 518.838 de lumini, proiectat și montat de el, a intrat în Guinness World Records și a transformat numele lui Richards într-un reper anual al comunității.

Pentru cei familiarizați cu dedicația lui, recordul nu a venit ca o surpriză. Richards își concepe singur structurile, achiziționează LED-uri în cantități industriale și verifică manual fiecare conexiune electrică, construind rețele de cabluri care ar putea funcționa într-un parc tematic fără nicio ajustare. Bradul record a fost amplasat într-un spațiu public, iar vizitatorii au format cozi lungi pentru a-l admira, transformând instalația într-un punct de întâlnire și într-un spectacol urban al generozității și ingeniozității tehnice.

În decembrie 2014, la Uyo, capitala statului nigerian Akwa Ibom, festivalul anual de colinde a reunit 25.272 de participanți acreditați, un număr care a impus rapid recunoașterea oficială a Guinness World Records. Presa africană relata atunci despre un spectacol de proporții rare, în care sute de coruri — ale școlilor, bisericilor și comunităților rurale — au cântat într-o singură orchestră colectivă. Dincolo de cifra impresionantă, momentul a funcționat ca un exercițiu de coordonare și disciplină artistică, într-o regiune în care muzica corală are o încărcătură comunitară profundă.

Importanța contextului local nu poate fi ignorată: Nigeria are o tradiție corală robustă, iar festivalurile de iarnă atrag frecvent mii de oameni. La Uyo, autoritățile au capitalizat această tradiție și au construit în jurul ei o veritabilă infrastructură culturală — o scenă vastă, repetiții centralizate și o logistică de nivel înalt.