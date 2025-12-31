După excesele de Revelion, Mary Berry propune o supă de roșii

Dacă ești în căutarea unei rețete rapide și reconfortante după mesele copioase de Revelion, Mary Berry vine cu o soluție simplă și delicioasă. Celebrul chef britanic recomandă supa de roșii preferată a familiei sale, o rețetă care se prepară în doar 10 minute și care câștigă savoare printr-un singur ingredient neașteptat.

Potrivit lui Mary Berry, secretul acestei supe nu stă doar în roșiile proaspete, ci și în modul în care este îmbogățită cu un ingredient simplu, care intensifică aroma și o face mai consistentă.

Rețeta este ideală pentru momentele în care timpul este limitat, dar nu vrei să renunți la un preparat sănătos și reconfortant. Această supă rapidă a devenit favorita familiei Berry, fiind perfectă pentru a fi servită la prânz sau cină, după excesele culinare de Revelion.

Așadar, pentru cei care caută ceva ușor după Revelion, Mary Berry rămâne o sursă sigură de rețete rapide, simple și delicioase, care nu fac compromisuri la gust, iar supa de roșii gata în doar 10 minute, este o alegere ideală.

Mary a mărturisit pentru Express că este una dintre rețetele preferate de familie și apreciază că mereu are ingredientele în cămară. Secretul? Nicio ceapă de tocat, nici roșii de curățat, doar gust pur și simplitate.

În plus, Mary adaugă un mic truc pentru a intensifica aroma supei: roșiile uscate la soare. Acestea conferă o profunzime bogată și o savoare aparte, transformând o supă rapidă într-un preparat aparte.

Pentru supa de roșii recomandată de celebra realizatoare de emisiuni culinare din Marea Britanie aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Trei conserve de roșii tocate a câte 400 g,

500 ml de supă de pui sau de legume,

Șase roșii uscate la soare și păstrate în ulei,

Doi căței de usturoi, zdrobiți,

150 ml de lapte integral,

150 ml de smântână dublă,

O lingură de zahăr tos,

Sare și piper, după gust.

Așază o tigaie mare și adâncă pe foc mediu și încălzește o lingură de ulei din roșii uscate la soare. Adaugă usturoiul și lasă-l să se rumenească ușor câteva secunde, eliberându-și aroma intensă.

Într-o cratiță se pun roșiile uscate la soare și cele din conservă, împreună cu supa și puțin zahăr pentru echilibrarea gustului. Lasă amestecul să fiarbă, amestecând constant. Asezonează cu sare și piper negru proaspăt măcinat, apoi acoperă tigaia, redu focul și lasă să fiarbă la foc mic timp de 10 minute.

Retrage cratița de pe foc și folosește un blender pentru a pasa compoziția, obținând o textură fină și omogenă. Apoi, adaugă laptele și smântâna și asezonează din nou după gust. Încălzește ușor pe plită până când supa este gata de servit.

Pentru o notă de savoare în plus, Mary Berry recomandă adăugarea a câteva lingurițe de pesto de busuioc chiar înainte de servire. Supa poate fi pregătită cu până la trei zile înainte și păstrată la frigider, acoperită. De asemenea, poate fi congelată fără lapte și smântână.

Mary recomandă: „Dacă o depozitezi într-un recipient sau pungă pentru congelare, se păstrează excelent. La dezghețare, încălzește până devine fierbinte și adaugă laptele și smântâna înainte de servire”.