Actualizare gratuită pentru WhatsApp, înainte de Revelion

În prag de Revelion, WhatsApp a lansat o actualizare gratuită pentru toți utilizatorii, aducând o funcție cu tematică sezonieră chiar înainte de intrarea în 2026. Noutatea este disponibilă indiferent de platformă, fie că este vorba despre iPhone sau Android, și oferă o modalitate diferită de a folosi aplicația în această perioadă festivă.

Cea mai populară aplicație de mesagerie a trecut în 2025 printr-o serie de actualizări importante. Printre noutăți se numără opțiuni îmbunătățite pentru mesajele vocale și revenirea secțiunii „Despre”, transformată într-un spațiu pentru afișarea unor note de stare temporare.

Chiar înainte de intrarea în 2026, WhatsApp vine cu surprize dedicate sezonului festiv, menite să faciliteze conectarea cu cei care nu pot fi prezenți fizic la trecerea dintre ani.

Printre aceste noutăți se află și un pachet special de stickere pentru 2026, care va deveni disponibil pentru toți utilizatorii odată cu actualizarea aplicației și care include imagini amuzante, potrivite pentru a fi trimise familiei și prietenilor.

WhatsApp introduce pentru prima dată stickere animate în secțiunea Status, permițând utilizatorilor să-și personalizeze statusul cu elemente în mișcare. Funcția aduce o notă vizuală dinamică, marcând o noutate importantă a aplicației deținută de Meta.

Pe lângă aceasta, compania a lansat și efecte speciale pentru apelurile video, menite să transforme conversațiile într-o experiență festivă pentru începutul anului 2026. Utilizatorii vor putea activa pictograme pe ecran care declanșează artificii, confetti sau stele, adăugând un strop de magie fiecărui apel.

Și reacțiile cu emoji nu au fost uitate: atunci când utilizatorii trimit emoji-ul cu confetti ca răspuns la un mesaj, acesta va prinde viață într-o versiune animată și jucăușă.

Chiar și mici animații pot schimba complet senzația unei aplicații, făcând-o mai atractivă și mai proaspătă. Noile funcții sunt disponibile începând de astăzi, atât pentru utilizatorii de iPhone, cât și pentru cei de Android.

WhatsApp le-a reamintit utilizatorilor că aplicația poate fi un aliat util în planificarea sărbătorilor de Anul Nou, oferind câteva funcții pe care mulți poate nu le cunosc. Printre acestea se numără posibilitatea de a crea evenimente direct în aplicație, cu programări și informații relevante, care pot fi fixate în partea de sus a conversațiilor.

Aplicația mai permite organizarea de sondaje în chat, partajarea locației în timp real pentru a facilita întâlnirile și trimiterea de mesaje video sau vocale, astfel încât prietenii care nu sunt prezenți să poată urmări evenimentele și urările de Anul Nou.

„Indiferent dacă trimiteți mesaje din New York, New Delhi, Buenos Aires sau Jakarta, WhatsApp rămâne un spațiu unde oamenii se pot conecta în mod privat”, a transmis compania. „Suntem recunoscători să facem parte din modul în care oamenii rămân aproape de cei dragi, într-un mod sigur și privat.”

Toate conversațiile de pe WhatsApp sunt criptate end-to-end în mod implicit, ceea ce împiedică orice terță parte, inclusiv Meta, să le acceseze, potrivit companiei.