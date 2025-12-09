International

Primul stat din lume care interzice rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Măsura a intrat în vigoare

Primul stat din lume care interzice rețelele sociale pentru minorii sub 16 ani. Măsura a intrat în vigoare Sursă foto: Freepik
Australia a implementat o măsură fără precedent la nivel global, oprind din 9 decembrie accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale, după ce autoritățile au impus platformelor digitale obligația de a bloca utilizatorii în această categorie de vârstă, informează Reuters.

Interdicția, aplicată marilor platforme online

Accesul copiilor la TikTok, YouTube, Instagram și Facebook este restricționat oficial începând de la miezul nopții. Zece dintre cele mai mari platforme sunt obligate să respecte noile reguli și să blocheze conturile minorilor, sub amenințarea unor sancțiuni financiare care pot ajunge la 49,5 milioane de dolari australieni (aproximativ 28,5 milioane de euro). În timp ce marile companii tech și organizațiile care apără libertatea de exprimare au criticat legea, părinții și grupurile pentru protecția copiilor au salutat decizia.

Măsura atrage atenția altor state care analizează implementarea unor restricții similare, pe fondul discuțiilor tot mai intense privind efectele rețelelor sociale asupra sănătății mentale și siguranței tinerilor.

Instagram

Sursa foto Pixabay

Premierul va oferi explicații în școli

Potrivit Sky News Australia, un mesaj video al premierului Anthony Albanese, ce urmează să fie difuzat în școli în această săptămână, explică rațiunea din spatele deciziei. El a afirmat că interdicția are scopul de a-i sprijini pe tinerii australieni și de a reduce presiunea creată de algoritmi și fluxurile nesfârșite de conținut.

„Profitați de vacanța școlară care urmează. În loc să o petreceți derulând pe telefon, începeți un nou sport, învățați un instrument sau citiți cartea care stă de ceva vreme pe raft”, a transmis Albanese. Premierul a continuat cu un apel direct: „Și, foarte important, petreceți timp de calitate cu prietenii și familia, față în față”.

Un precedent global urmărit cu atenție

Decizia Australiei marchează finalul unui an de dezbateri privind posibilitatea ca un guvern să limiteze accesul copiilor la tehnologiile digitale integrate în rutina lor zilnică. Simultan, începe un experiment la scară largă care va fi analizat la nivel internațional de factorii politici nemulțumiți de ritmul lent al industriei tech în reducerea riscurilor.

Tama Leaver, profesor de studii despre internet la Universitatea Curtin, a subliniat potențialul efect de domino al acestei măsuri: „Deși Australia este prima care adoptă astfel de restricții, este puțin probabil să fie ultima. Guvernele din întreaga lume urmăresc cum a fost înfruntată cu succes puterea Big Tech. Interdicția rețelelor sociale din Australia … este, într-un fel, un canar în mina de cărbune.”

State precum Danemarca, Malaysia și unele regiuni din SUA analizează adoptarea unor reglementări similare, după ce documente interne ale Meta, scurse în presă cu patru ani în urmă, au indicat că platformele sale ar contribui la probleme legate de imaginea corporală în rândul adolescenților. Meta a declarat că dispune de instrumente de protecție pentru minori.

