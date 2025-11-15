Secretele celebrei bucătărese Mary Berry pentru pastele bolognese

Puține preparate au reușit să cucerească lumea așa cum au făcut-o pastele bolognese. Cu un sos bogat, o combinație de carne, roșii și condimente italiene, pus peste paste al dente, este felul de mâncare pe care l-ar prefera oricine. Iar când vine vorba de perfecționarea rețetei, cine poate fi un ghid mai bun decât Mary Berry, una dintre cele mai iubite și respectate bucătărese din Marea Britanie.

Mary Berry este una dintre cele mai respectate figuri ale gastronomiei britanice, cunoscută pentru talentul său culinar, eleganța în bucătărie și prezența sa carismatică pe micile ecrane. După ce a studiat arta culinară la prestigiosul Cordon Bleu din Paris și la Bath School of Home Economics, Berry și-a început cariera ca redactor culinar la revista Housewife, înainte de a se alătura echipei Ideal Home.

De-a lungul timpului, a publicat numeroase cărți de bucate apreciate pentru claritatea și rafinamentul rețetelor sale. Popularitatea sa a crescut odată cu aparițiile televizate, devenind o figură emblematică a emisiunilor culinare britanice, mai ales prin rolul de jurat în celebrul concurs The Great British Bake Off, unde a inspirat generații de pasionați de patiserie.

Pastele la cuptor, recomandate de Mary sunt de preferat datorită ușurinței cu care se pregătesc și versatilității lor. Sunt ideale pentru a valorifica resturile din frigider și pot fi adaptate în funcție de gusturi, folosind diverse tipuri de sosuri și paste.

Renumita bucătăreasă a transformat preparatul tradițional într-un fel consistent și reconfortant, perfect pentru o cină în familie sau o seară relaxată. Rețeta, prezentată pentru prima dată în emisiunea „Mary Berry’s Simple Comforts”, este acum disponibilă. Cu pași clari și ingrediente accesibile, această variantă de paste bolognese la cuptor promite gustul autentic, fără prea multe complicații.

Cunoscuta autoare de cărți de bucate și jurată la emisiuni culinare, Mary Berry, a descris această rețetă cu un entuziasm molipsitor: „Este crocantă la suprafață, iar dedesubt rămâne moale datorită sosului. Nu-mi pot imagina ceva mai plăcut pentru o seară petrecută în familie decât aceste paste minunate la cuptor”.

Preparatul îmbină texturi și arome echilibrate, fiind o alegere ideală pentru o masă consistentă, ușor de pregătit și extrem de gustoasă. Pentru realizarea acestei cine delicioase, veți avea nevoie de o oală adâncă sau o tigaie spațioasă, o tigaie cu capac și un vas mare, puțin adânc, care poate fi introdus în cuptor.

Celebra bucătăreasă surprinde din nou publicul cu o reinterpretare inedită a clasicelor paste bolognese. În cea mai nouă creație culinară a sa, rețeta tradițională italiană capătă o notă total diferită, fiind gătită la cuptor pentru un gust intens și o textură cremoasă. Chef-ul promite o combinație echilibrată între savoarea sosului bogat de roșii și carnea aromată, completată de stratul crocant de brânză rumenită perfect.

Ingrediente pentru sos:

675 g carne de vită tocată

350–550 ml supă de vită (cantitatea variază în funcție de adâncimea vasului de copt)

250 g ciuperci castane feliate

400 g roșii tocate (aproximativ două conserve)

2 cepe tocate

2 tulpini de țelină mărunțite

2 căței de usturoi zdrobiți

2 linguri sos Worcestershire. (Sosul Worcestershire este un condiment preparat din anșoa fermentată, oțet, zahăr și condimente).

2 linguri jeleu de coacăze roșii

1 lingură ulei de măsline

1 lingură unt

1 lingură cimbru uscat

Sare și piper, după gust

Pentru topping vă trebuie 50 g brânză Cheddar rasă și 30 g parmezan ras și 225 g paste penne.

Începeți prin a preîncălzi cuptorul la 200°C, pentru ca preparatul să fie gata de rumenit exact la momentul potrivit. Într-o tigaie adâncă, puneți puțin ulei la încins. Adăugați ceapa și țelina tocate mărunt și sotați-le la foc iute timp de aproximativ trei minute, până când capătă o textură moale și un parfum plăcut.

Urmează carnea tocată, care trebuie desfăcută bine cu ajutorul a două spatule de lemn, pentru a evita formarea cocoloașelor. Prăjiți până când capătă o nuanță aurie și ușor rumenită. Adăugați usturoiul și piureul de roșii, apoi încorporați sosul Worcestershire, roșiile și jeleul de coacăze roșii, amestecând pentru omogenizare.

Turnați supa de vită, potriviți gustul cu sare și piper, acoperiți tigaia și lăsați sosul să fiarbă molcom timp de aproximativ 30 de minute, pentru ca aromele să se combine armonios. Separat, pregătiți ciupercile. Într-o tigaie cu puțin unt, sotați-le la foc mare timp de un minut, acoperiți cu capacul și lăsați-le să se gătească două minute. Îndepărtați capacul și continuați prăjirea încă două minute, până capătă o culoare aurie.

Încorporați ciupercile în sosul de carne, adăugați puțin cimbru și amestecați bine. Între timp, fierbeți pasta în apă clocotită cu sare, până devine fragedă. Scurgeți, clătiți ușor cu apă rece, apoi adăugați pastele peste sosul bolognese, amestecând uniform. Transferați compoziția într-o tavă termorezistentă, presărați brânză din belșug și introduceți la cuptor pentru 25–30 de minute, până când suprafața devine rumenă și ușor crocantă.