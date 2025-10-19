Rețeta de pâine prăjită franțuzească a celebrei Mary Berry: ușor de făcut, imposibil de refuzat

Dacă ești în căutarea unui mic dejun rapid Mary Berry, scriitoare, bucătar, brutar și prezentatoare de televiziune, vine cu o rețetă greu de refuzat. Varianta sa de pâine prăjită franțuzească este atât de simplă și gustoasă, încât vei dori s-o repeți în fiecare dimineață. În doar 10 minute și cu câteva ingrediente simple, poți pregăti un mic dejun rapid, gustos și echilibrat, scrie Sophie Harris, expertă în trucuri de curățenie, sfaturi pentru copt și rețete culinare.

Considerată una dintre cele mai influente voci din gastronomia britanică, Mary Berry rămâne o sursă de inspirație pentru pasionații de bucătărie. De-a lungul carierei, a adus în casele britanicilor numeroase rețete clasice reinterpretate și foarte simple

Printre propunerile ei matinale se numără și pâinea prăjită franțuzească, un preparat clasic de mic dejun, ușor de realizat. Rețeta constă în înmuierea feliilor de pâine, de preferat ușor învechite, într-un amestec de ouă și lapte, apoi prăjirea acestora până capătă o crustă aurie

Mary Berry spune că nu trebuie să vă faceți griji în privința tipului de pâine folosit în rețeta ei: orice sortiment de pâine albă, chiar și puțin învechit, este potrivit deoarece nu compromite rețeta.

Două ouă proaspete,

O linguriță de zahăr tos,

Un praf fin de sare,

Un vârf de cuțit de scorțișoară,

Jumătate de linguriță de extract natural de vanilie,

125 ml de lapte,

Felii de pâine albă,

Și puțin unt.

Tot ce trebuie să faceți este să amestecați ouăle cu zahăr, praful de sare, scorțișoară, esență de vanilie și lapte, până când compoziția devine omogenă.

Feliile de pâine se scufundă câteva secunde în acest amestec aromat, astfel încât să se îmbibe bine pe ambele părți. Într-o tigaie, topiți o lingură de unt la foc mediu și prăjiți feliile până capătă o crustă aurie și apetisantă.

Preparatul se servește cald și poate fi completat după gust: de la clasicul sirop de arțar și zahăr pudră, până la fructe de pădure sau chiar bacon crocant.

Pâinea capătă o textură ușor crocantă la exterior și rămâne moale în interior, iar combinația de scorțișoară și vanilie aduce un plus de savoare. Este o rețetă versatilă, rapidă și perfectă pentru a transforma un mic dejun obișnuit într-un răsfăț.

Mary Berry este un nume emblematic în peisajul gastronomic britanic, recunoscută pentru contribuția sa vastă ca autoare, prezentatoare și expert culinar. A devenit cunoscută publicului larg ca jurat al emisiunii „The Great British Bake Off”, rol pe care l-a îndeplinit încă de la debutul show-ului, în 2010.

Parcursul său profesional a început într-o redacție, la revista Housewife, unde a fost redactor culinar. Ulterior, a continuat în aceeași direcție la Ideal Home, iar de atunci a avut o prezență constantă pe micile ecrane, fie ca gazdă, fie ca invitată în diverse emisiuni culinare. Portofoliul său editorial este impresionant, cu peste 70 de cărți de bucate publicate de-a lungul anilor.

Stilul culinar promovat de Mary Berry este definit prin simplitate și echilibru: preparate accesibile, cu ingrediente proaspete, sănătoase, și un consum moderat de grăsimi animale.

În semn de recunoaștere pentru întreaga sa carieră, Mary Berry a fost distinsă în 2009 cu premiul de excelență oferit de Asociația Scriitorilor Alimentari din Marea Britanie.