Clătite din mălai. Rețeta și povestea unui preparat rustic

Clătite din mălai. Rețeta și povestea unui preparat rustic
Clătitele din mălai sunt un preparat simplu, cu rădăcini în bucătăria de la sate, unde porumbul era baza multor rețete. Au o textură ușor granulată și o culoare aurie ce amintește de mămăliga caldă, dar se pregătesc la fel de rapid ca o clătită clasică.

Pot fi servite dimineața, cu miere sau dulceață, la prânz, cu brânză și verdeață, ori ca gustare între mese. Gustul lor autentic și consistența plină le fac potrivite atât pentru mesele zilnice, cât și pentru momentele în care se dorește un preparat cu iz de copilărie și simplitate.

Originea clătitelor din mălai

În multe zone rurale din România, mai ales în sud și est, mălaiul era ingredientul principal în bucătărie, fiind mai accesibil decât făina de grâu. În gospodăriile unde nu exista cuptor, dar era mereu la îndemână o plită sau o tigaie de fontă, gospodinele pregăteau rapid clătite din mălai pentru a înlocui pâinea sau pentru a aduce pe masă o gustare caldă. Deși simple, aceste clătite se adaptau ușor: cu sare și brânză pentru muncile câmpului, cu miere sau dulceață pentru copii.

Clătite din mălai. Rețeta

Ingrediente (6-8 clătite):

-150 g mălai fin

-50 g făină albă

-două ouă

-350 ml lapte

-o lingură ulei (plus puțin pentru prăjit)

-o jumătate de linguriță sare

-o lingură zahăr (opțional, pentru varianta dulce)

Mod de preparare

Malai

Sursa foto: Dreamstime.com

Mălaiul se pune într-un bol împreună cu făina, sarea și zahărul, dacă se dorește varianta dulce. Într-un alt vas, ouăle se bat bine, se adaugă laptele și uleiul, apoi amestecul lichid se toarnă peste ingredientele uscate. Compoziția se omogenizează cu un tel și se lasă deoparte 10-15 minute, pentru ca mălaiul să se hidrateze și să capete o consistență mai fină. Dacă aluatul devine prea gros, se adaugă puțin lapte.

O tigaie antiaderentă se încălzește la foc potrivit și se unge cu un strop de ulei. Din aluat se toarnă câte un polonic mic, întinzând uniform într-un strat subțire. Clătitele se coc aproximativ un minut pe fiecare parte, până capătă o nuanță aurie și se desprind ușor.

Sărate sau dulci

În varianta sărată, pot fi umplute cu brânză proaspătă, smântână, verdeață sau legume sotate. În varianta dulce, merg de minune cu miere, dulceață, fructe de pădure sau smântână cu zahăr.

