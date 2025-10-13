Social

Ingredientul care te ajută să faci cel mai cremos tort de ciocolată

Ingredientul care te ajută să faci cel mai cremos tort de ciocolată
Dacă ești pasionată de deserturi sau pur și simplu vrei să impresionezi cu un tort de ciocolată, e timpul să renunți la rețeta clasică. Secretul unui gust mai intens și al unei texturi mai fine nu stă în lapte, ci într-un ingredient neașteptat, dar mult mai eficient, spune Elizabeth Waterson, fondatoarea „Confessions of a Baking Queen”.

Vrei un tort de ciocolată mai cremos? Încearcă acest ingredient surpriză în locul laptelui

O felie de tort de ciocolată bine făcut este un adevărat răsfăț, iar rețeta poate deveni și mai reușită cu un simplu truc în bucătărie. În locul obișnuitelor lichide precum laptele sau apa, poți obține un rezultat mai cremos și mai bogat în gust folosind un ingredient neașteptat.

Elizabeth Waterson, cunoscută pentru rețetele sale, recomandă smântâna. Potrivit acesteia, textura finală a blatului devine mai fină, iar aroma ciocolatei este pusă și mai bine în valoare. Astfel, tortul de ciocolată nu doar că va arăta mai apetisant, ci va avea și un gust mai intens și catifelat.

„Am încercat să fac tort de ciocolată fără smântână și credeți-mă, nu merită să-l mâncați! Smântâna este o minune în aluatul de tort”, a explicat Elizabeth.

Secretul unui desert irezistibil: Rețeta care cucerește pe oricine

Pentru această rețetă inedită aveți avea nevoie de următoarele ingrediente:

  • 400 g zahăr tos,
  • Trei ouă,
  • Două lingurițe și jumătate de extract de vanilie,
  • 180 ml de ulei vegetal,
  • 240 ml de smântână,
  • 250 ml de făină albă,
  • 90 g de pudră de cacao,
  • Două lingurițe de bicarbonat de sodiu,
  • Jumătate de linguriță de sare,
  • O linguriță de praf de copt,
  • 240 ml de cafea proaspătă.
Tort de ciocolată fără lapte

Tort de ciocolată fără lapte. Sursa foto. Pixabay

Ghidul complet pentru cel mai bun desert de ciocolată

Începe prin a preîncălzi cuptorul la 180°C și unge o tavă standard pentru cuptor. Într-un bol, amestecă cu un tel sau mixer zahărul, ouăle, extractul de vanilie, uleiul vegetal și smântâna, până obții o compoziție omogenă.

Ulterior, cerne peste acest amestec făina, pudra de cacao, bicarbonatul de sodiu, sarea și praful de copt folosind o sită pentru a evita cocoloașele. Amestecă cu grijă aluatul până când toate ingredientele sunt bine încorporate, apoi adaugă cafeaua fierbinte și continuă să amesteci până la omogenizare. Nu te alarma dacă aluatul ți se pare mai lichid în acest stadiu.

Toarnă compoziția în tava pregătită și coace-o aproximativ 33-38 de minute, până când prăjitura se ridică și trece testul scobitorii. După coacere, las-o să se răcească. La final, poți opta să o glazurezi cu un strat delicios de ciocolată, aplicând glazura după ce prăjitura a ajuns la temperatura camerei.

