De ce nu a reușit Hagi la Real Madrid. Victor Pițurcă dă cărțile pe față

Victor Pițurcă a explicat la un podcast care este motivul pentru care Gică Hagi a început să facă performanță la Galata. Antrenorul spune că ”regele” nu avea spirit de echipă.

Omul de fotbal spune despre cel mai cunoscut fotbalist român că putea să ajungă faimos mult mai devreme. Ba chiar ar fi putut să aibă o carieră mult mai proeminentă încă de pe vremea când a ajuns la Real Madrid. Însă faptul că nu era tocmai un fan al jocului de echipă i-a stat în cale.

”El așa a fost educat de la început. El când avea mingea trebuia să o țină. Să fixeze un adversar să-l dribleze și pe urmă pasa. Așa a făcut în continuare și aici a fost problema că nu a fost titular incontestabil la cele două echipe. Fiindcă el normal, la valoarea lui, când s-a dus la Real Madrid trebuia să fie numărul 1. Nici Butragueno, nici Michel, el trebuia să fie numărul 1”, a povestit Pițurcă.

Mare problemă pe care a depistat-o omul de fotbal ar fi fost aceea că Gică Hagi acționa de unul singur pe teren. Practic cei care erau în echipă cu el erau mai mult sau mai puțin ignorați de el.

”Dar vedeți, el nu avea încă știința jocului colectiv. El abia când a venit la Galatasaray atunci a început să joace colectiv formidabil și atunci și-a arătat adevărata lui valoarea. El dacă și-o arăta la Real Madrid, la Barcelona nu mai era în primi 50, era în primii 10 sau în primii 5”, a mai spus fostul selecționer.

Chiar și în acest context, Gică Hagi este cunoscut la nivel internațional ca fiind unul dintre cei mai buni mijlocași din Europa. De asemenea, el este considerat ca fiind cel mai bun fotbalist român din toate timpurile. Iar cei de la Galatasaray îi spun ”comandatul”, în timp ce românii îi spun ”regele.