Pițurcă despre MM Stoica: Am adus pe dracul în casă

Pițurcă despre MM Stoica: Am adus pe dracul în casă
Pițurcă și MM Stoica și-au împărțit de-a lungul anilor cuvinte dure, rivalitatea dintre ei fiind evidentă.Pițurcă spunea despre MM că nu are nicio calitate, iar MM a replicat că e un incompetent.

Veșnicul război Piți vs MM

Cei doi oameni de fotbal nu s-au înțeles niciodată. Pițurcă spunea despre MM că este doar un administrator, iar MM i-a replicat mereu în același mod.

”MM Stoica adus de Teia Sponte și am adus pe dracul în casă. Asta a fost marea mea greseală. Din punctul meu de vedere nu avea nicio calitate. Pur și simplu el a venit cu doi jucători pe care i-am luat noi, Cu Boștină și Sorin Ghionea. Dar în rest Gigi a insistat la mine foarte mult. Domnul Păunescu nu-l dorea. Eu am vrut să-l aduc pe Stan, pe Marius Stan. El a fost înainte, dar nu s-a înțeles cu nea Viorel Păunescu”, a spus Pițurcă despre MM.

MM nu s-a lăsat

În replica MM Stoica și-a ales cuvintele pe măsură. "Face astea din cauza invidiei. Eu mi-am demonstrat calitatile de manager, el este zero la acest capitol, nu a realizat nimic.

MM Stoica

Daca el spune ca datorita lui am ajuns la Steaua inseamna ca ma aprecia. E un om cu caracter nul. Este tipic "piturcian" sa iasa singur pe la televiziuni si sa vorbeasca fara sa ii poata raspunede cineva", a spus în trecut acesta.

De la ce s-au luat

Motivul real pentru care s-au certat încă de la începuturi este unul necunoscut. În sensul în care nu a existat vreun măr al discordiei clar. Cei doi nu s-au înțeles din perspectiva modului în care trebuia administrate echipa.

Drept urmare au ajuns să își arunce cuvinte grele ani de-a rândul. Desigur că acest lucru nu a rezolvat nimic. Așa că cei doi nici în  ziua de astăzi nu sunt nici pe departe cei mai bun prieteni.

