Ruby Rose o acuză pe Katy Perry de agresiune sexuală. Incidentul ar fi avut loc acum 20 de ani

Actrița Ruby Rose a anunțat pe Threads că ar fi fost agresată sexual de Katy Perry în urmă cu aproximativ 20 de ani, într-un club din Melbourne. La scurt timp după apariția acestor declarații, reprezentanții cântăreței au respins imediat acuzațiile, calificându-le drept „minciuni periculoase complet false”.

Declarațiile au fost făcute în weekend, pe platforma Threads, în contextul unei discuții despre reacția lui Katy Perry la prestația lui Justin Bieber de la Coachella. În acest cadru, Ruby Rose a formulat direct acuzația:

„Katy Perry m-a agresat sexual la clubul Spice Market din Melbourne. Cui naiba îi pasă ce crede ea”, a scris actrița

În urma reacțiilor apărute online, actrița a revenit cu explicații suplimentare, susținând că, la momentul incidentului, nu a știut cum să gestioneze situația și a ales să o prezinte într-o formă diferită în spațiul public.

„După aceea am vomitat pe ea. Am spus public povestea, dar am transformat-o într-o ‘mică poveste amuzantă de beție’ pentru că nu știam cum altfel să o gestionez. Mai târziu a fost de acord să mă ajute să obțin viza pentru SUA. Așa că am păstrat secretul. Dar V-AM spus că nu este o persoană bună. În schimb, am fost atacată de... toată lumea”, a scris Rose.

Reprezentanții lui Katy Perry au reacționat la scurt timp după apariția acuzațiilor, respingându-le în totalitate și avertizând asupra gravității acestora.

„Acuzațiile care circulă pe rețelele sociale, făcute de Ruby Rose la adresa lui Katy Perry, nu sunt doar complet false, ci sunt minciuni periculoase și iresponsabile”, a declarat un reprezentant al artistei citat de Fox News. „Doamna Rose are un istoric bine documentat de a face acuzații publice grave pe rețelele sociale împotriva mai multor persoane, afirmații care au fost în mod repetat negate de cei vizați.”

Într-o altă serie de mesaje, Ruby Rose a explicat că decizia de a face publice acuzațiile a venit după o perioadă îndelungată, marcată de dificultăți personale.

„Aveam puțin peste 20 de ani. Acum am 40. Mi-au trebuit aproape două decenii să spun asta public”, a scris ea. „Deși sunt recunoscătoare că am ajuns suficient de departe încât să-mi găsesc vocea, acest lucru arată cât de mare este impactul traumei și al agresiunii sexuale. Mulțumesc că mă vedeți.”

Actrița a subliniat și dificultatea de a vorbi despre astfel de experiențe, mai ales în cazurile de violență între femei.

„Ca femeie, dintr-o mulțime de motive, să vorbești despre violența și abuzul sexual între femei pare de 100 de ori mai greu decât să vorbești despre prădători bărbați, cel puțin pentru mine”, a mai scris aceasta.

Deși nu intenționează să depună o plângere oficială, Ruby Rose a transmis că nu se teme de o eventuală acțiune în instanță din partea lui Katy Perry, susținând că deține dovezi și că incidentul ar fi avut loc în prezența mai multor persoane.

„[Katy] este mai mult decât binevenită să mă dea în judecată (nu o va face, pentru că s-a întâmplat, am fotografii și a fost literalmente în public și văzut de mai multe persoane). În plus, sunt mult mai multe lucruri care s-au întâmplat în anii care au precedat melodia ei stupidă, despre care nu și-ar dori să vorbesc. Manipularea psihologică a fost puternică în acel caz”, a scris actrița.

În trecut, Ruby Rose a vorbit public despre problemele sale de sănătate mintală, pe care le-a asociat cu experiențe dificile din copilărie. În 2019, aceasta a explicat că a fost diagnosticată cu depresie încă de la vârsta de 13 ani, ulterior cu tulburare depresivă majoră și, mai târziu, cu amnezie disociativă. Actrița a precizat că a fost internată de mai multe ori și că a încercat să se sinucidă „încă de la 12 ani”, subliniind impactul acestor experiențe asupra parcursului său personal.

„M-am confruntat cu probleme de sănătate mintală toată viața”, a transmis ea, menționând că a trecut prin mai multe diagnostice și tratamente, unele considerate ulterior eronate. „Ce am învățat din luptele cu sănătatea mintală este cât de puternică sunt”, a spus ea. „Nu poți judeca oamenii deloc, pentru că nu poți ști niciodată prin ce au trecut.”

Ea a încheiat mesajul cu un apel la grijă față de sine: „Iubirea de sine și grija față de sine sunt mai importante decât orice.”