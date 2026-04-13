Ora de culcare regulată, un factor-cheie pentru sănătatea inimii

Un nou studiu realizat de cercetători din Finlanda aduce în prim-plan un aspect adesea neglijat al stilului de viață: regularitatea orei de culcare, potrivit Science Alert.

Deși somnul nu poate înlocui activitatea fizică în menținerea sănătății cardiovasculare, specialiștii subliniază că momentul în care o persoană adoarme în fiecare seară ar putea influența semnificativ riscul de infarct sau accident vascular cerebral.

Cercetarea, care a monitorizat obiceiurile de somn ale participanților timp de aproape un deceniu, sugerează că nu doar durata sau calitatea somnului contează, ci și consistența acestuia. Rezultatele vin într-un context global în care bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces la adulți.

Potrivit datelor, cercetătorii finlandezi au urmărit peste 3.000 de adulți de vârstă mijlocie, folosind dispozitive purtabile pentru a înregistra tiparele de somn și alți indicatori biologici.

Analiza a evidențiat trei variabile principale: ora de culcare, ora de trezire și punctul median al somnului, definit ca momentul aflat la jumătatea intervalului dintre adormire și trezire. Conform autorilor, „gradul de regularitate al acestor factori poate prezice riscul de apariție a problemelor cardiace în timp”.

Studiul arată că, în cazul persoanelor care dorm mai puțin de opt ore pe noapte, variațiile frecvente ale orei de culcare și ale punctului median al somnului reprezintă „un factor de risc semnificativ pentru evenimente cardiovasculare majore”.

Autoarea principală a studiului, Laura Nauha, a explicat într-o declarație citată de Science Alert că „deși cercetările anterioare au asociat tiparele neregulate de somn cu riscuri pentru sănătatea inimii, acest studiu este primul care analizează separat variabilitatea orei de culcare, a orei de trezire și a punctului median al somnului — precum și legătura lor independentă cu evenimentele cardiace majore”.

Ea a adăugat că rezultatele „sugerează că regularitatea orei de culcare, în special, poate fi importantă pentru sănătatea inimii”, deoarece aceasta reflectă „ritmurile vieții cotidiene și cât de mult fluctuează acestea”.

Datele indică faptul că, în cazul participanților care dormeau peste opt ore pe noapte, efectele negative ale unui program neregulat de somn erau diminuate. Totuși, cercetătorii avertizează că excesul de somn poate avea alte consecințe asupra sănătății, inclusiv riscuri metabolice.

Rezultatele studiului se aliniază cu un număr tot mai mare de cercetări internaționale care evidențiază rolul ritmului circadian — mecanismul intern care reglează ciclul somn-veghe pe parcursul a 24 de ore.

Potrivit unui raport BBC despre somn și sănătate, perturbarea acestui ritm poate afecta secreția hormonilor, metabolismul și funcționarea sistemului cardiovascular. În acest context, variațiile frecvente ale orei de culcare pot destabiliza echilibrul biologic al organismului.

Autorii studiului susțin că „orele de culcare fluctuante pot dezechilibra ritmul circadian, împiedicând inima să beneficieze de perioada optimă de recuperare pe timpul nopții”.

Pe lângă ritmul biologic, cercetătorii au identificat și alți factori care pot influența simultan somnul și sănătatea inimii. Printre aceștia se numără stresul cronic, volumul mare de muncă și problemele de sănătate mintală.

Conform unei analize publicate de New York Post, acești factori contribuie atât la deteriorarea calității somnului, cât și la creșterea riscului cardiovascular. Astfel, relația dintre somn și sănătatea inimii este una complexă și multidimensională.

Studiul finlandez nu a identificat o legătură semnificativă între ora de trezire și riscurile cardiace. Cu toate acestea, alte cercetări internaționale sugerează că modul în care oamenii se trezesc — de exemplu, utilizarea unor alarme puternice — poate influența nivelul de stres și tensiunea arterială.

Descoperirile vin într-un moment în care specialiștii caută soluții accesibile pentru reducerea riscului de boli cardiovasculare la nivel global. Menținerea unei ore de culcare constante ar putea reprezenta o intervenție simplă, fără costuri, dar cu impact potențial semnificativ.

Cercetătorii subliniază însă că această strategie trebuie integrată într-un stil de viață echilibrat, care să includă alimentație sănătoasă, activitate fizică și gestionarea stresului.