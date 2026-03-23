Trecerea la ora de vară. Cum se schimbă timpul în România în acest weekend

Trecerea la ora de vară, care are loc în ultima duminică a lunii martie, readuce în discuție efectele pe care modificarea ritmului de somn le poate avea asupra organismului, potrivit specialiștilor în somnologie de la Spitalul Județean de Urgență Buzău.

În noaptea de 28 spre 29 martie, ceasurile se dau înainte cu o oră, astfel că ora 3:00 devine ora 4:00, iar acest orar rămâne valabil până în ultima duminică din octombrie.

Specialiștii în somnologie au atras atenția că această ajustare aparent minoră poate influența starea generală de sănătate, mai ales în primele zile după schimbare. În mod particular, pot apărea tulburări de concentrare, iritabilitate și oboseală accentuată, pe fondul reducerii timpului efectiv de odihnă.

Medicii din cadrul Compartimentului de Somnologie al Spitalului Județean de Urgență Buzău au explicat faptul că impactul nu este resimțit la fel de toată lumea, fiind influențat de ritmul biologic al fiecărei persoane. Unii se adaptează mai ușor, în timp ce alții, în special copiii și adolescenții, pot resimți mai puternic lipsa somnului.

„Trecerea la ora de vară… a apărut din necesitatea de a creşte productivitatea, dar şi din necesitatea de a face economie la mijloacele de iluminat”, a explicat medicul primar cu competențe în somnologie, Oana Goidescu. Aceasta a subliniat că organismul uman nu se adaptează uniform la schimbare, iar efectele sunt mai vizibile la cei cu ritmuri de somn diferite sau la cei care se trezesc mai târziu în mod natural.

Pentru a reduce disconfortul, specialiștii recomandă o adaptare treptată înainte de schimbarea orei. Concret, ora de culcare și cea de trezire pot fi ajustate progresiv cu câteva minute pe zi, astfel încât organismul să nu resimtă brusc diferența de o oră.

De asemenea, este importantă igiena somnului: evitarea cafelei și a băuturilor energizante după prânz, reducerea somnului de după-amiază și expunerea la lumină naturală dimineața.

„Cel puţin prima săptămână efectele vor fi cele ale privării de somn”, a avertizat medicul, explicând că pot apărea irascibilitate, somnolență și o capacitate redusă de concentrare. Ea a adăugat că, în unele cazuri, adaptarea completă poate dura chiar câteva săptămâni.

În paralel, specialiștii au atras atenția asupra unor probleme de somn deja existente, cum ar fi apneea sau alte tulburări respiratorii nocturne, care pot fi agravate de schimbarea orei. În astfel de cazuri, pacienții se confruntă frecvent cu somnolență diurnă accentuată, iar modificarea programului de odihnă poate amplifica simptomele.

Un alt fenomen tot mai discutat este ortosomnia, descrisă de medici drept obsesia de a obține „somnul perfect” prin monitorizare constantă cu ajutorul dispozitivelor inteligente. Specialiștii au avertizat că aceste gadgeturi nu pot înlocui evaluarea medicală și pot induce interpretări greșite.

„Tehnologia e foarte bună, numai că odată cu ea apar şi problemele legate de utilizarea excesivă”, a explicat Oana Goidescu, precizând că telefoanele și ceasurile inteligente oferă doar estimări, nu diagnostice medicale. Potrivit acesteia, dependența de monitorizare poate chiar afecta calitatea somnului, inclusiv prin expunerea la lumină albastră în timpul nopții.

Medicii au semnalat și apariția unor comportamente atipice în timpul somnului, asociate utilizării excesive a tehnologiei, cum ar fi reacțiile automate la notificări primite în timpul nopții. În unele cazuri, utilizatorii pot ajunge să interacționeze cu telefonul fără a fi complet treji.

În acest context, specialiștii insistă asupra faptului că dispozitivele electronice nu trebuie considerate instrumente medicale, iar evaluarea corectă a somnului trebuie realizată în cabinete specializate, cu echipamente dedicate și interpretare medicală de specialitate.

Autoritățile române au stabilit cadrul legal privind ora de vară încă din anii ’90, aceasta fiind aplicată anual, cu ajustarea oficială de o oră înainte în luna martie și revenirea la ora standard în octombrie, conform reglementărilor în vigoare.