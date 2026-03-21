Ce contează mai mult decât durata somnului. Un studiu schimbă tot ce știai

Un studiu amplu realizat de Stanford și Ultrahuman arată, potrivit tecnoandrod.it, că regularitatea somnului influențează mai mult sănătatea metabolică și glicemia decât durata acestuia.

Un studiu realizat de cercetători în colaborare cu Ultrahuman și Snyder Lab de la Universitatea Stanford aduce în prim-plan un factor adesea ignorat, anume constanța programului de somn. Concluzia cercetării este că ora la care o persoană adoarme, menținută constantă, poate avea un impact mai mare asupra sănătății metabolice decât numărul total de ore dormite.

Analiza, aflată în prezent în proces de evaluare științifică, se bazează pe aproximativ 228.000 de nopți de somn colectate de la aproape 6.000 de participanți. Este una dintre cele mai extinse cercetări dedicate relației dintre ritmul circadian și metabolism.

Datele au fost obținute prin monitorizarea somnului cu dispozitivul Ultrahuman Ring Air și a glicemiei prin sistemul continuu Ultrahuman M1. Corelarea acestor informații a permis o analiză detaliată a legăturii dintre obiceiurile de somn și variațiile nivelului de glucoză.

Rezultatele arată că variații relativ reduse ale orei de culcare pot genera diferențe importante. O abatere de 10–15% în programul de somn, echivalentă cu 60 până la 90 de minute, este suficientă pentru a separa profiluri metabolice distincte.

În unele cazuri, participanții prezentau valori comparabile cu cele ale sportivilor, în timp ce alții se apropiau de praguri prediabetice, deși durata totală a somnului era similară.

Datele indică faptul că un program de somn instabil este corelat cu mai mulți indicatori negativi. Glicemia nocturnă a fost, în medie, mai mare cu 6,4 mg/dL. Timpul petrecut în intervalul glicemic considerat sănătos a scăzut cu aproape 14%.

În același timp, frecvența cardiacă în timpul somnului a fost mai ridicată cu aproximativ 9 bătăi pe minut, iar variabilitatea ritmului cardiac a scăzut cu 7 milisecunde. Aceste valori sunt asociate cu un nivel crescut de stres asupra organismului, atât metabolic, cât și cardiovascular.

Un aspect remarcat de cercetători este că mulți dintre participanții cu aceste valori se considerau sănătoși, ceea ce sugerează că dezechilibrele pot evolua fără simptome evidente.

Concluziile studiului ar putea influența modul în care dispozitivele inteligente analizează somnul. În prezent, majoritatea aplicațiilor și gadgeturilor pun accent pe durata totală a odihnei.

Datele obținute în această cercetare indică faptul că regularitatea ar trebui să aibă o pondere mai mare în evaluarea somnului. În același context, obiceiul de a recupera somnul în weekend ar putea să nu ofere beneficiile așteptate.

Autorii studiului subliniază că numărul de ore dormite rămâne esențial pentru procese biologice precum detoxifierea cerebrală, formarea conexiunilor neuronale și repararea țesuturilor.

Totuși, rezultatele arată că un program constant de somn, combinat cu o durată adecvată, este probabil cea mai eficientă abordare pentru menținerea echilibrului metabolic.

Dacă aceste concluzii vor fi confirmate de studii viitoare, este posibil ca aplicațiile și dispozitivele dedicate sănătății să acorde o importanță mai mare stabilității ritmului somn-veghe, transformând acest indicator într-un reper central al stării de sănătate.