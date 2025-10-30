Victor Pițurcă a refuzat un munte de bani ca să revină pe banca tehnică

Victor Pițurcă, fostul selecționer al României, a refuzat recent o ofertă venită din Egipt, de la Zamalek. Deși nu a mai antrenat din 2019, tehnicianul rămâne selectiv și ar accepta o revenire doar la o echipă de prim-plan, fie din Arabia Saudită, fie la Steaua București, dacă clubul își va propune obiective majore.

Victor Pițurcă (69 de ani) nu a mai antrenat de la finalul anului 2019, când a condus formația Universitatea Craiova. De atunci, fostul selecționer a preferat discreția și a refuzat mai multe propuneri venite atât din țară, cât și din străinătate.

Potrivit apropiaților săi, Pițurcă a fost curtat în mai multe rânduri de cluburi din zona arabă, dar și din campionate europene secundare. Cu toate acestea, fostul antrenor al naționalei nu a considerat că proiectele respective se ridicau la standardele sale.

Cea mai recentă ofertă concretă a venit de la Zamalek, una dintre cele mai titrate echipe din Egipt. Potrivit declarațiilor făcute de Eugen Neagoe, un apropiat al lui Pițurcă, fostul selecționer a refuzat fără ezitare propunerea africană.

„Nu vrea să antreneze decât Al Hilal, Al Ittihad, Al Nassr prin Arabia Saudită. A avut oferte multe... Dar nu vrea altceva. Știu că a avut de la Zamalek din Egipt și n-a vrut să meargă”, a declarat Eugen Neagoe, citat de GSP.ro.

Zamalek, campioană de cinci ori a Africii și rivală istorică a lui Al Ahly, traversează o perioadă dificilă, cu probleme financiare și instabilitate pe banca tehnică. Potrivit presei egiptene, clubul a contactat mai mulți antrenori europeni în încercarea de a redresa situația, printre care și Pițurcă.

Refuzul fostului selecționer nu este o surpriză pentru cei care îi cunosc exigențele.

Victor Pițurcă a lucrat deja în Arabia Saudită, unde a avut rezultate notabile la Al Ittihad și Al Nassr, două dintre cele mai importante cluburi din Golf.

De altfel, Pițurcă a declarat în mai multe rânduri că, dacă ar reveni în fotbalul arab, ar face-o doar la o echipă de top, cu infrastructură și resurse serioase:

„Nu mă mai interesează decât proiecte mari. Al Hilal, Al Nassr, Al Ittihad – cluburi care pot câștiga trofee. În rest, prefer să stau acasă.”

Deși s-a retras de câțiva ani din activitate, Victor Pițurcă nu exclude o revenire în fotbalul românesc. Condiția e clară: un club cu ambiții reale, care să poată lupta pentru trofee.

„Depinde cine vine, depinde ce-și dorește respectivul sau respectivii investitori. Dacă ar fi să mai revin în fotbal, aș reveni la Steaua București, când vine vorba de România”, a spus Pițurcă într-o declarație recentă.

Steaua rămâne clubul cu care Pițurcă se identifică cel mai mult. A fost jucător și antrenor acolo, a câștigat campionate și a format generații de fotbaliști. În trecut, el a mai afirmat că își dorește să vadă clubul „acolo unde îi este locul – în fruntea fotbalului românesc”.

Victor Pițurcă nu are nevoie să se grăbească. Palmarésul său vorbește pentru el:

campion al României cu Steaua București ,

două calificări la Campionatul European cu echipa națională (2000 și 2008),

câștigător al Cupei României,

experiență internațională în Arabia Saudită.

În total, peste 400 de meciuri ca antrenor principal și o reputație de tehnician disciplinat, cu viziune tactică.

La aproape 70 de ani, Pițurcă nu pare interesat de cantitate, ci de calitate. „Nu mă mai duc oriunde. Dacă revin, o fac acolo unde pot construi și performa”, spunea într-un interviu anterior.