Un tânăr de 18 ani din județul Alba, reținut de polițiști după ce a ucis un alt bărbat

Un scandal la care au participat mai multe persoane, în localitatea Cenade din județul Alba, s-a încheiat tragic, după ce un tânăr a lovit mortal un bărbat cu un cuțit. Incidentul a avut loc după ce participanții consumaseră alcool și au avut discuții în contradictoriu, potrivit IPJ Alba.

Polițiștii au fost sesizați în noaptea de duminică spre luni despre izbucnirea unui scandal în localitate, potrivit informațiilor transmise de IPJ Alba. La scurt timp, echipajele s-au deplasat la fața locului, unde au constatat că incidentul a avut loc într-un imobil.

Din primele verificări a reieșit că, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții în contradictoriu, între mai multe persoane a izbucnit un conflict spontan. Polițiștii au stabilit că altercația ar fi izbucnit între un bărbat de 28 de ani și un tânăr de 18 ani.

Pentru a opri conflictul, între cei doi ar fi intervenit un bărbat de 33 de ani. Ulterior, și mama tânărului de 18 ani, în vârstă de 36 de ani, a încercat să intervină. În timpul incidentului, aceasta l-ar fi zgâriat pe soțul ei, în zona feței, folosind un obiect ascuțit-înțepător.

În încercarea de a aplana conflictul, au intervenit și alți doi bărbați, în vârstă de 39 și 47 de ani. În acest context tensionat, tânărul de 18 ani ar fi aruncat cu un cuțit și l-ar fi lovit pe bărbatul de 47 de ani în zona pieptului.

Lovitura i-a fost fatală, iar bărbatul a murit în urma rănilor suferite.

În cursul zilei de luni, procurorul criminalist de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba a dispus reținerea pentru 24 de ore a tânărului de 18 ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de omor.

De asemenea, a fost reținută și femeia de 36 de ani, sub acuzația de violență în familie, în urma incidentului petrecut în timpul conflictului.