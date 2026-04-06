Un aligator de doi metri a blocat pista unui aeroport din SUA. Zborurile, temporar suspendate

Un incident neobișnuit petrecut pe un aeroport din Statele Unite a dus la întârzierea unui zbor comercial, după ce un aligator de aproximativ doi metri a ajuns pe pista de rulare, potrivit New York Post.

Evenimentul, surprins inclusiv în înregistrările comunicațiilor dintre pilot și turnul de control, a avut loc pe 20 martie, pe aeroportul Savannah-Hilton Head din statul Georgia.

Potrivit relatărilor, aeronava Delta Air Lines se pregătea de decolare în momentul în care echipajul a observat animalul pe taxiway. În înregistrările audio ale controlului de trafic aerian, pilotul semnalează prezența reptilei.

Controlorul de trafic aerian a cerut confirmarea dimensiunii, iar pilotul a răspuns: „Da. Are cam șase picioare”. Ulterior, acesta a adăugat: „Tocmai s-a întins” .

Relatările arată că animalul se afla în apropierea pistei active, ceea ce a determinat oprirea temporară a operațiunilor de decolare pentru a evita orice risc.

Conform informațiilor publicate de mai multe surse internaționale, personalul aeroportului a intervenit rapid după semnalarea situației. Procedurile standard privind fauna sălbatică au fost activate, iar echipele de la sol au reușit să îndepărteze aligatorul în siguranță din zona operațională.

Animalul a fost ulterior relocat în afara perimetrului aeroportului, fără a fi rănit. În același timp, autoritățile au confirmat că nu au existat persoane rănite în urma incidentului .

După îndepărtarea reptilei, pista a fost verificată, iar traficul aerian a revenit la normal. Zborul Delta a fost reluat cu o întârziere minoră.

Aeroportul Savannah-Hilton Head este situat într-o zonă de coastă din sud-estul Statelor Unite, unde habitatul natural al aligatorilor include mlaștini și zone umede. Astfel de incidente, deși rare, nu sunt complet neobișnuite în regiune.

Datele din industrie arată că aeroporturile din apropierea ecosistemelor naturale se confruntă frecvent cu pătrunderea animalelor pe piste.

Deși păsările reprezintă cel mai des întâlnit pericol, animalele de dimensiuni mari, precum cerbii sau aligatorii, pot genera riscuri semnificative pentru siguranța zborurilor .

Specialiștii în aviație subliniază că astfel de situații sunt gestionate prin planuri stricte de control al faunei, care includ monitorizarea constantă a perimetrului și intervenții rapide atunci când apar animale în zonele de operare.

În cazul de față, impactul asupra pasagerilor a fost limitat. Întârzierea a fost de scurtă durată, iar zborul și-a continuat traseul după ce zona a fost declarată sigură.

Relatările indică faptul că nu au existat anulări sau devieri ale altor zboruri ca urmare a incidentului, acesta rămânând un eveniment punctual .

Întrebări rămase fără răspuns Autoritățile nu au precizat cum a reușit aligatorul să pătrundă în zona securizată a aeroportului. Incidentul ridică însă întrebări legate de eficiența măsurilor de prevenire a accesului animalelor sălbatice în astfel de perimetre.

Evenimentul a devenit rapid viral în mediul online, fiind considerat un exemplu neobișnuit al modului în care fauna locală poate interfera cu operațiunile aviatice moderne.